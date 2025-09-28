Η δυνατή κεφαλιά του Γιόβιτς που πέρασε λίγα μέτρα άουτ (vid)

Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στον Βόλο. Ύστερα από σέντρα του Ελίασον ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά, όμως πέρασε λίγα μέτρα από το δοκάρι του Σιαμπάνη.

Δείτε την ευκαιρία του Σέρβου: