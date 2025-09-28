Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Η δυνατή κεφαλιά του Γιόβιτς που πέρασε λίγα μέτρα άουτ (vid) 28-09-2025 17:47 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Βόλος ΝΠΣ ΠΡΟΣΩΠΑ Λούκα Γιόβιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στον Βόλο. Ύστερα από σέντρα του Ελίασον ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά, όμως πέρασε λίγα μέτρα από το δοκάρι του Σιαμπάνη. Δείτε την ευκαιρία του Σέρβου: Μέγα φάουλ: Πολύ χοντρό αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα... instanews.gr Δεν συγκρίνεται με τα σημερινά: Το αξέχαστο κρουασάν των 90's που εξαφάνιζαν σε χρόνο dt οι μαθητές στο διάλειμμα (Pics) menshouse.gr Η επιτομή της ομορφιάς: Χριστίνα Μπόμπα, το τερμάτισες… (Pics) dailymedia.gr Μόνο ντροπή αν ισχύει αυτό που ακούγεται για τον Ρούτσι… instanews.gr Γι' αυτό το επανέφεραν: Μήπως να πούμε επιτέλους μια μεγάλη αλήθεια για το Super Cup; menshouse.gr Πριν καν πατήσει παρκέ: Η απόδειξη πως ο Παναθηναϊκός πέτυχε διάνα με τον Τι Τζέι Σορτς menshouse.gr Το μεγάλο λάθος του Άρη... menshouse.gr Μεγάλη επιστροφή για Γιώργο Μητσικώστα – Σωτήρη Καλυβάτση dailymedia.gr Η δυνατή κεφαλιά του Γιόβιτς που πέρασε λίγα μέτρα άουτ (vid) SHARE