Δεύτερη νίκη για την Athens Kallithea που... ανεβαίνει

Τη δεύτερη εφετινή νίκη της στον Β' όμιλο της Super League 2 και πρώτη ενώπιον του κοινού της, πανηγύρισε η Athens Kallithea FC, η οποία έκαμψε με 1-0 την αντίσταση της Ελλάς Σύρου, για την 3η αγωνιστική.

Με το σημερινό «τρίποντο» οι νικητές «έπιασαν» στη δεύτερη θέση την Καλαμάτα, η οποία όμως έχει ένα ματς λιγότερο και αγωνίζεται αυτή την ώρα απέναντι στην Ηλιούπολη, ενώ υποχρέωσαν τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη ήττα τους και πρώτη εκτός έδρας. To μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Μεταξάς στο 17΄.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου: Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 Πανιώνιος - Παναργειακός 3-1 Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 Athens Kallithea FC - Ελλάς Σύρου 1-0 Ολυμπιακός Β’ - Χανιά 16:00 Καλαμάτα ΠΣ - Ηλιούπολη 17:00 Αιγάλεω ΑΟ - ΓΣ Μαρκό 17:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ (2025/26) - σε 2 αγώνες ΑΓ. ΒΑΘ. 1. Πανιώνιος 3 7 2. Καλαμάτα ΠΣ 2 6 3. Athens Kallithea FC 3 6 4. Ολυμπιακός Β’ 2 4 5. ΓΣ Μαρκό 2 3 6. Παναργειακός 3 2 7. Χανιά 2 1 8. Ελλάς Σύρου 3 1 9. Αιγάλεω 2 1 10. Ηλιούπολη 2 1