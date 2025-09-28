Πέρασαν από την Λιβαδειά οι Παίδες του Ολυμπιακού

Να σημειωθεί πως οι ομάδες Κ15 και Κ17 ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους αργότερα από την Κ19 και οι αγώνες που δεν παίχτηκαν θα οριστούν εμβόλιμα μέσα στη σεζόν.
Η ομάδα του Τάσου Πάντου μπήκε καλά στο παιχνίδι και προσπάθησε να δημιουργήσει φάσεις από το ξεκίνημα του αγώνα κυρίως με τον Κοτρομαγιά και τον Φλέγκα.
Στο 38′ ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ, όταν ο Κοτρομαγιάς είδε την κίνηση του Αθανασόπουλου και ο τελευταίος με όμορφο τελείωμα έκανε το 0-1.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να είναι πιεστικοί και να δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες με το τελικό 0-2 να γράφει στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Τσαβούρογλου.
Επόμενη αναμέτρηση για την Κ15 του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ εντός έδρας.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Δ. Ασημάκης): Θεοδώρου, Καρατζίκης, Τσέπα, Σταυρακάκης, Γρίβας, Τσίπης, Λεσάι, Τριανταφυλλόπουλος, Καζάκης, Ζέρβας, Ζαγγαρίδης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τ. Πάντος): Ζαρακάς, Κολλιός, Τσαμπέλης, Βιδάλης, Μούτας, Σαϊτάνης (50′ Μπέτσικας), Τζεβελέκος (41′ Τσαβούρογλου), Τριανταφυλλίδης (68′ Τζόλης), Αθανασόπουλος (60′ Ζώχιος), Κοτρομαγιάς, Φλέγκας (68′ Ζαχάκης).