Γράφει ιστορία με την ΑΕΚ ο Μάνταλος: Έπιασε τις 400 συμμετοχές με τα «κιτρινόμαυρα»!

Ο Πέτρος Μάνταλος συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της ΑΕΚ, καθώς στο παιχνίδι με τον Βόλο έπιασε τις 400 συμμετοχές με τα «κιτρινόμαυρα»!

Ο Πέτρος Μάνταλος αποτελεί τη «σημαία» της σύγχρονης εποχής της ΑΕΚ και στο σημερινό (28/9) παιχνίδι με αντίπαλο τον Βόλο στην Νέα Φιλαδέλφεια, έπιασε τις 400 συμμετοχές με τη φανέλα τη «Ένωσης»!

Από τη Β' Εθνική το 2014 μέχρι και σήμερα ο Μάνταλος δεν έφυγε ποτέ από την ΑΕΚ και φέτος διανύει τη 12η σερί σεζόν του στην «Ένωση».

Ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων» ήταν πάντα εκεί για την «αγαπημένη» του ΑΕΚ και στις λύπες και στις χαρές πάντα έβγαινε μπροστά «ασπίδα» για την ομάδα του.

Ο Μάνταλος έφτασε τις 400 συμμετοχές με την ΑΕΚ, μετρώντας συνολικά 68 γκολ και 108 ασίστ και συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα με την οποία συνέδεσε την πλούσια και επιτυχημένη καριέρα του.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός είναι ο τέταρτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ, με τους Στέλιο Μανωλά με 541, Μίμη Παπαϊωάννου με 525 και Τόνι Σαβέφσκι με 465 να είναι μπροστά του και τον Μιχάλη Κασάπη με 391 να ολοκληρώνει την πρώτη πεντάδα.

Αναλυτικά όλα τα στατιστικά του Μάνταλου ανά σεζόν με την ΑΕΚ:

2014/15: 23 συμμετοχές, 10 γκολ και 15 ασίστ

2015/16: 36 συμμετοχές, 6 γκολ και 9 ασίστ

2016/17: 41 συμμετοχές, 8 γκολ και 10 ασίστ

2017/18: 21 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 ασίστ

2018/19: 40 συμμετοχές, 9 γκολ και 10 ασίστ

2019/20: 41 συμμετοχές, 11 γκολ και 13 ασίστ

2020/21: 45 συμμετοχές, 4 γκολ και 13 ασίστ

2021/22: 33 συμμετοχές, 4 γκολ και 11 ασίστ

2022/23: 38 συμμετοχές, 6 γκολ και 8 ασίστ

2023/24: 39 συμμετοχές, 1 γκολ και 10 ασίστ

2024/25: 32 συμμετοχές, 3 γκολ και 4 ασίστ

2025/26: 11 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ