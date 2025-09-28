Έζε: «Στην Άρσεναλ νιώθω πως είμαι εκεί που πρέπει να είμαι»

Ο Εμπερετσί Έζε δήλωσε πως νιώθει «εκεί που πρέπει να είναι» φορώντας τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ο Άγγλος διεθνής μέσος μετακόμισε στο «Έμιρεϊτς» από την Κρίσταλ Πάλας στα τέλη του καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού, σε μια συμφωνία ύψους 67,5 εκατομμυρίων λιρών.

Από τότε που εντάχθηκε στους «Κανονιέρηδες», ο Έζε έχει αγωνιστεί σε πέντε αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας απέναντι στη Πορτ Βέιλ για το Λιγκ Καπ, ενώ μοίρασε μια εξαιρετική ασίστ στον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι για το καθοριστικό γκολ ισοφάρισης στο 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 26χρονος μέσος, που είχε αποχωρήσει από την Άρσεναλ σε ηλικία 13 ετών, θεωρεί πως η επιστροφή του ήταν το πεπρωμένο.

Οι δηλώσεις του Έζε

«Δεν νομίζω ότι θα το νιώσω ποτέ σαν δουλειά. Δεν το αισθάνομαι έτσι τώρα. Είμαι ακριβώς εκεί που πρέπει να είμαι και απολαμβάνω να δουλεύω κάθε μέρα και να δίνω τον εαυτό μου.

Όταν λέω δουλειά, εννοώ το να μοχθείς για να πετύχεις κάτι, κι αυτή είναι η νοοτροπία μου. Πάντα μου άρεσε αυτό, πάντα το αγαπούσα και το να μπορώ να το κάνω εδώ είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα θα φύγει ποτέ.

Δεν νομίζω ότι θα ήμουν ο ίδιος άνθρωπος αν είχα περάσει όλη τη διαδρομή μέσα από την ακαδημία. Δεν θα ήμουν ο ίδιος χαρακτήρας που είμαι τώρα, γι’ αυτό και είμαι ευγνώμων για το ταξίδι μου. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έζησα και με οδήγησαν μέχρι αυτό το σημείο και ξέρω ότι είναι μέρος του τέλειου σχεδίου του Θεού».