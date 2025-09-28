Με δίδυμο στην κορυφή Πιερό-Γιόβιτς ΑΕΚ - Οι 11 του Βόλου (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Βόλο στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πενράις στα άκρα, τους Μάνταλο-Πινέδα δίδυμο στον άξονα, τους Ελίασον-Κοϊτά στα άκρα και τους Πιερό-Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Καλοσκάμης.

Έτσι ξεκινά ο Βόλος

Για τους φιλοξενούμενους, ο Χουάν Φεράντο επέλεξε στο αρχικό σχήμα τους: Σιαμπάνη, Σόρια, Φορτούνα, Κάργα, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου και Χάμουλιτς.

Στον πάγκο είναι οι: Αντελέγε, Θαρθάνα, Γροσδής, Μπουζούκης, Τασιούρας, Ασεχνούν, Μύγας, Τριανταφύλλου και Μακνί.