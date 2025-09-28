ΑΕΚ: Ουρές ο κόσμος έξω από την ΟΠΑΠ Arena για τον Σλίσκοβιτς (pics)

Η επιτυχημένη δράση meet the legends έχει συνέχεια και ο Ζόραν Σλίσκοβιτς συναντά αυτήν την ωρα τον κόσμο της ΑΕΚ.

Οι Ενωσίτες έχουν σχηματίσει ουρές για να φωτογραφηθούν με μια από τις πιο αγαπητές μορφές της δεκαετίας του '90 Ο Ζόραν Σλίσκοβιτς που είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ τη διετία 1992-1994 και είχε αποτελέσει βασικό συντελεστή της κατάκτησης δύο πρωταθλημάτων, ήρθε από την Κροατία και βρισκεται στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Μέχρι τις 16.30 θα ειναι έξω από το ΑΕΚ Store στην OPAP ARENA, πριν τον κυριακάτικο αγώνα με τον Βόλο ΝΠΣ για να μιλησει με τον κόσμο της ομάδας να φωτογραγηθεί μαζι του και να μοιράσει αυτόγραφα.