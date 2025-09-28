Μουσείο Ιστορίας ΑΕΚ: Αφιέρωμα στον Δημήτρη Χατζηχρήστο (pics)

Η κεντρική περιοδική προθήκη του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ, στο μέσον των τροπαίων, είναι αφιερωμένη στον παντοτινό ηγέτη της ORIGINAL 21 Δημήτρη Χατζηχρήστο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: Από σήμερα και για τους επόμενους μήνες η κεντρική περιοδική προθήκη του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ, στο μέσον των τροπαίων, είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη Χατζηχρήστο. Οι πλευρές της βάσης είναι επενδεδυμένες με ένα σύντομο βιογραφικό και μερικές χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Αρχηγού, ενώ επάνω της είναι τοποθετημένα κάποια προσωπικά του αντικείμενά του, η χαρακτηριστική του τραγιάσκα, ένα κασκόλ, τα γυαλιά του και ο περίφημος τηλεφωνητής της Ορίτζιναλ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς την σύντροφο ζωής του Αρχηγού, Κατερίνα Κισσανδράκη, που έφερε και ταξινόμησε η ίδια χτες αυτά τα σημαντικά κειμήλια ενός ανθρώπου, που έπλασε οπαδικές συνειδήσεις και έθετε πάντα παράδειγμα αγάπης και αφοσίωσης για την ΑΕΚ.