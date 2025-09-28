«Τριάρα» στον Παναιτωλικό για την Κ17 του Παναθηναϊκού

Η Κ17 του Παναθηναϊκού πανηγύρισε μια άνετη νίκη με 3-1 επί του Παναιτωλικού, στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» είχαν τον πλήρη έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα και απείλησαν για πρώτη φορά μόλις στο 8ο λεπτό, όταν ο Πετούσης έκανε το σουτ αλλά νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Στο 11' το «τσίμπημα» του Φώτη έφυγε λίγο άουτ, με τον Παναθηναϊκό να δημιουργεί ευκαιρίες αλλά να μην μπορεί να βρει γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Το «Τριφύλλι» κέρδισε πέναλτι για ανατροπή του Κρητικού στο 48', με τον Νταμπίζα να μην καταφέρνει να σκοράρει, για να έρθει τελικά το 1-0 στο 65', με τον Τσίγκα να παίρνει το... ριμπάουντ από το δοκάρι του Φώτη και να σκοράρει από κοντά. Κόντρα στην ροή του αγώνα όμως, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ισοφάριση μετά από 4 λεπτά, με ωραίο σουτ του Χασάνη.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγηθεί ξανά στο 79', με τον Κουμουκέλη να σεντράρει και τον Κρητικό να «κρεμάει» τον αντίπαλο τερματοφύλακα με κεφαλιά. Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε στο επόμενο λεπτό, όταν ο Κουμουκέλης συνεργάστηκε με τον Μανγκανιέλο και γύρισε μέσα στην περιοχή, για να πλασάρει εύστοχα ο Φώτης.

Παναθηναϊκός Κ17: Γείτονας, Καλμπουρτζής (77' Γκαρτζονίκας), Κουμουκέλης, Σέμος, Τσίγκας, Παπακώστας (45' Καραγκούνης), Κρητικός, Μπινιάρης (70' Μανγκανιέλο), Φώτης, Πετούσης (78' Κόκκινος), Νταμπίζας (55' Δήμος).

Παναιτωλικός Κ17: Πολυχρωνόπουλος, Ντάγκας, Τσαπάλης, Τσεκούρας, Ασπρόγιαννης, Ρούσης, Σαλαγιάννης, Αθανασόπουλος, Αλμπάνης, Γκόγκας, Χατζηιωάννου.