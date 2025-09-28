Τέιλορ: «Αν είμαστε αυτοί που πρέπει θα καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς»

Ο Γκρεγκ Τέιλορ σχολίασε στην κάμερα της NOVA το επερχόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα (28/9 20:30, αλλά και τη δυσκολία του Δικεφάλου στο γκολ.

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ, τόνισε πως «αν δώσουμε τα πάντα, παίξουμε στο μάξιμουμ και είμαστε αυτοί που πρέπει, θα καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς», υπογραμμίζοντας πως η δυσκολία του ΠΑΟΚ στο γκολ είναι ομαδική ευθύνη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Νομίζω ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια είχαμε τις ευκαιρίες για να πάρουμε τις νίκες. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Πιστεύω ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάμε όλοι μαζί στο επόμενο παιχνίδι, ώστε να επιστρέψουμε στα νικηφόρα αποτελέσματα».

Για το ματς με τον Αστέρα: «Είναι όπως είπατε κι εσείς ένα δύσκολο παιχνίδι, ειδικά στην έδρα του αντιπάλου, ο οποίος έχει και κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα και σίγουρα θα πιέσει για την νίκη. Νομίζω ότι αν δώσουμε τα πάντα, παίξουμε στο μάξιμουμ και είμαστε αυτοί που πρέπει, θα καταφέρουμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για τη δυσκολία στο γκολ: «Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μόνο τους επιθετικούς παίκτες, αφορά όλη την ομάδα. Όταν φτάνουν στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, να κάνουμε καλύτερες τελικές επιλογές. Σίγουρα χωράει περιθώρια βελτίωσης και στην προπόνηση και είναι μια δουλειά την οποία κάνουμε ήδη. Θα πρέπει να είμαστε και πιο συγκεντρωμένοι και να κάνουμε καλύτερες επιλογές».