Γκριεζμάν μετά την πεντάρα στη Ρεάλ: «Δουλέψαμε πολύ γι΄αυτόν τον αγώνα»

Ο Αντουάν Γκριεζμάν σκόραρε για πρώτη φορά στην εφετινή σεζόν, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην σαρωτική επικράτηση της Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς διαμόρφωσε το τελικό 5-2!

Mετά το τέλος του μαδριλένικου ντέρμπι, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μίλησε στο «BeIN Sports», τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Είναι ένα γκολ που μου δίνει μια ωραία αίσθηση. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που σκόραρα. Στην La Liga, δεν ξέρω (σ.σ. 238 ημέρες), αλλά το τελευταίο ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Τις λίγες ευκαιρίες που έχω, πρέπει να τις αξιοποιώ, όπως σήμερα (σ.σ. εχθές) και δεν ανησυχώ γι' αυτό. Είναι μια νίκη που θα μας κάνει καλό. Αρχίσαμε άσχημα στο πρωτάθλημα. Είναι μια μακρά διαδικασία, είναι μόνο Σεπτέμβριος. Αλλά δουλέψαμε σκληρά για αυτόν τον αγώνα. Ψάξαμε για βάθος και καταφέραμε να πληγώσουμε την άμυνά τους. Προσπαθήσαμε επίσης να αμυνθούμε καλά απέναντι στον Αρντά (σ.σ. Γκιουλέρ) και τον Κιλιάν, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Ήταν δύσκολο, αλλά παίξαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι».