Νέο πλήγμα στα μπακ για τη Ρεάλ - Νοκ άουτ και ο Καρβαχάλ

Ο Ντάνι Καρβαχάλ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τέθηκε νοκ άουτ για ενα μήνα

Νέο πλήγμα για την Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή τη φορά ο μεγάλος ατυχος για τη Βασίλισσα ήταν ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι με την Ατλέτικο.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν θλάση στο δεξί πόδι και ο Τσάμπι Αλόνσο θα στερηθεί τις υπηρεσίες του ποδοσφαιριστή του για περίπου ένα μήνα.

Τα προβλήματα όμως δεν τελειώνουν εκεί για τη Ρεάλ, καθώς η θέση του δεξιού μπακ "πονάει" όλο και περισσότερο, με τον τραυματισμό του Ισπανού να προστίθεται σε εκείνον του Αλεξάντερ Άρνολντ, αφήνοντας "ορφανή" τη θέση.