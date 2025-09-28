MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Νέο πλήγμα στα μπακ για τη Ρεάλ - Νοκ άουτ και ο Καρβαχάλ

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Ντάνι Καρβαχάλ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τέθηκε νοκ άουτ για ενα μήνα

Νέο  πλήγμα για την Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή τη φορά ο μεγάλος ατυχος για τη Βασίλισσα ήταν ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι με την Ατλέτικο.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων  έδειξαν θλάση στο δεξί πόδι και ο Τσάμπι Αλόνσο θα στερηθεί τις υπηρεσίες του ποδοσφαιριστή του για περίπου ένα μήνα.

Τα προβλήματα όμως δεν τελειώνουν εκεί για τη Ρεάλ, καθώς η θέση του δεξιού μπακ "πονάει" όλο και περισσότερο, με τον τραυματισμό του Ισπανού να προστίθεται σε εκείνον του Αλεξάντερ Άρνολντ, αφήνοντας "ορφανή" τη θέση.

Νέο πλήγμα στα μπακ για τη Ρεάλ - Νοκ άουτ και ο Καρβαχάλ