Ποστέκογλου: «Κατανοητές οι αποδοκιμασίες των φίλων της Νότιγχαμ»

Απολύτως κατανοητές οι αποδοκιμασίες του κόσμου της Νότιγχαμ από τον Άγγελο Ποστέκογλου

Ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν κρύφτηκε πίσω από δικαιολογίες, μετά την νέα ήττα της Νότιγχαμ από την Σάντερλαντ. Μάλιστα, ο Ελληνοαυστραλός προπονητής στάθηκε στις αποδοκιμασίες του κόσμου της ομάδας και τόνισε πως έχουν όλο το δίκιο με το μέρος τους να απαιτούν καλύτερες εμφανίσεις.

Αναλυτικά:

«Ο κόσμος μας έχει κάθε δικαίωμα να είναι απογοητευμένος. Θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει. Κατανοώ τις αποδοκιμασίες και είμαστε και εμείς απογοητευμένοι, μέσα στην ομάδα. Δουλειά μου είναι να το διορθώσω αυτό». Ενώ παράλληλα σχολίασε και τις αποφάσεις των διαιτητών και συγκεκριμένα τη φάση του γκολ των φιλοξενούμενων: «Ήταν μια κακή απόφαση του διαιτητή. Ο διαιτητής έπρεπε να αφήσει τη φάση να συνεχιστεί. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, δεν αμυνθήκαμε σωστά και δεχτήκαμε γκολ σε ένα παιχνίδι που το ελέγχαμε»