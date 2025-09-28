Σον και Μπουάνγκα γράφουν Ιστορία στο MLS

Η Λος Άντζελες FC νίκησε το Σεντ Λούις Σίτι με 3-0, χάρη σε δύο γκολ του Χέουνγκ-μιν Σον κι' ένα του Ντενίς Μπουάνγκα, με το συγκεκριμένο «επιθετικό δίδυμο» να έχει πλέον σκοράρει τα τελευταία 17 γκολ της ομάδας του, δεδομένο που αποτελεί ρεκόρ στο MLS.

Ο 30χρονος Ντενίς Μπουάνγκα (30 ετών) και ο 33χρονος Σον, κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση για την ομάδα του Λος Άντζελες. Και στον χθεσινό αγώνα, ο επιθετικός από την Γκαμπόν άνοιξε το σκορ (15`) και στην συνέχεια ο Νοτιοκορεάτης σκόραρε δύο φορές (45`+4`, 60`).

Τα τελευταία 17 γκολ της ομάδας, στους τελευταίους έξι αγώνες, έχουν πλέον σημειωθεί από έναν από τους δύο παίκτες. Αυτή είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία του MLS που δύο παίκτες έχουν πετύχει αυτό το κατόρθωμα. Ο πρώην παίκτης της Σεντ-Ετιέν, ο οποίος έφτασε στη Βόρεια Αμερική το 2022, έχει σκοράρει εννέα από τα 17 γκολ. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει πετύχει δύο χατ-τρικ στους τελευταίους τέσσερις αγώνες και με 23 γκολ, είναι ο δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα, ακριβώς πίσω από τον Λιονέλ Μέσι (24 γκολ).

Σημειώνοντας τα άλλα οκτώ γκολ, ο Χέουνγκ-μιν Σον έχει ενσωματωθεί άψογα στην ομάδα, κάνοντας στην -μόλις- έβδομη συμμετοχή του ως βασικός για τους Λος Άντζελες. Ο πρώην παίκτης της Τότεναμ αποκτήθηκε τον περασμένο Αύγουστο από την Τότεναμ για 22,5 εκατομμύρια ευρώ, στην πιο ακριβή μεταγραφή στα χρονικά του MLS.