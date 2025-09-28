Ομιλία Χιμένεθ στους παίκτες του Άρη: «Δε θέλω σκυμμένα κεφάλια»

Ο Μανόλο Χιμένεθ έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του, παρά το ισόπαλο αποτέλεσμα

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στους ποδοσφαιριστές του, στα αποδυτήρια, μετά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και τους τόνισε πως δεν στέκεται στο αποτέλεσμα του αγώνα και πως είναι ικανοποιημένος από την απόδοση τους.

Πιο συγκεκριμένα:

“Δεν έχω κανένα παράπονο. Αντιθέτως, είναι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια σάς. Αξίζαμε τη νίκη και δεν την πήραμε ξεκάθαρα από ατυχία. Σας αξίζουν συγχαρητήρια. Ετσι θέλω να συνεχίσουμε και να ξέρετε ότι θα έρθουν τα αποτελέσματα εφόσον το κάνουμε. Για αυτό, δεν θέλω σκυμμένα κεφάλια”