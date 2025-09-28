Το VAR που πήγε να «τινάξει» το παιχνίδι στο Φάληρο, ο ΠΑΟΚ που δεν πρέπει να απαξιώνεται, η καχυποψία που επικρατεί στην ΑΕΚ και Λεβαδειακός για... Ευρώπη! Δεν χάνεται ο Τύπος.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΣΑΒΒΑΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ - LIVE SPORT

Ο προπονητής του Λεβαδειακού, της ομάδας-έκπληξη της φετινής Super League 1, Νίκος Παπαδόπουλος, αμέσως μετά το τέλος της... ματσάρας του Φαλήρου δήλωσε ότι «μετά τη διακοπή χάσαμε τη συγκέντρωσή μας» και έτσι «χτύπησε» δεύτερη φορά ο Τσικίνιο, χαρίζοντας ένα δύσκολο τρίποντο στον Ολυμπιακό με σκορ 3-2. Το... VAR έπαιξε αρνητικό ρόλο και η μη λειτουργία του, μετά το 2-2 των Βοιωτών, λίγο έλειψε να τινάξει στον αέρα ένα παιχνίδι που ήταν διαφήμιση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχει ξανασυμβεί ματς της SL1 να διακοπεί περίπου 17 λεπτά, επειδή ο διαιτητής δεν είχε στη διάθεση του το «μαξιλαράκι» του VAR. Το πρωτόκολλο αναφέρει ότι σε περίπτωση προβλήματος με το VAR, το ματς συνεχίζεται κανονικά, κάτι που έχει συμβεί πολλάκις στο παρελθόν. Ο Κατσικογιάννης όμως περίμενε 17 λεπτά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι του Φαλήρου!

Ο Τσικίνιο οδήγησε την ομάδα του στην τέταρτη νίκη της στο πρωτάθλημα. Στη φάση του 3-2 οι αμυντικοί του Λεβαδειακού «κόλλησαν» και ο Πορτογάλος νίκησε για δεύτερη φορά στο ματς τον Λοντίγκιν. Η ομάδα της Λιβαδειάς ηττήθηκε, αλλά έδειξε πως είναι ικανή να διεκδικήσει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Ολυμπιακός βρίσκει λύσεις στο γκολ ακόμα και όταν ο Ελ Κααμπί είναι μπλοκαρισμένος ή ακόμα και όταν ο Ποντένσε «στέλνει» την μπάλα στο δοκάρι. Με το ρόστερ που διαθέτει η ομάδα του Χ. Μεντιλίμπαρ θα σκοράρει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - FORZA

Μπορούμε σαν Έλληνες να εκπαιδευτούμε και να βλέουμε λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Είναι ποτέ δυνατόν να παίζουμε, να μην κερδίζουμε, αλλά να αναγνωρίζουμε θετικά και ότι μια ομάδα παίζει καλά. Παίζει σωστά; Για τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα και στους 10 αγώνες, σε γενικές γραμμές. Ας απαντήσουμε στις ερωτήσεις:

- Είναι αλήθεια κακός ο ΠΑΟΚ μέσα στους αγωνιστικούς χώρους;

-Πρόκειται για ανοργάνωτη ομάδα;

...Επειδή η εικόνα της ομάδας ΔΕΝ είναι αυτή που έδειξε σε ένα ματς ή μόνο στο τελευταίο ή στη Λιβαδειά, μπορούμε να παραδεχθούμε ότι ο ΠΑΟΚ ως λειτουργία ομάδας τα πάει καλά αλλά δυσκολεύεται να σκοράρει για να αλλάξει την εξέλιξη των αγώνων του; Όλα τα παραπάνω δεν γίνεται να απαξιωθούν επειδή η ομάδα του Λουτσέσκου δεν κέρδισε τους τελευταίους αγώνες. Η εικόνα είναι καλή και αν συνεχίσει η δουλειά με τον τρόπο που ξέρει ο προπονητής, θα είναι θέμα χρόνου να αλλάξουν όλα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

H αγχώδης νίκη του Ολυμπιακού επί του Λεβαδειακού φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος χαφ των πρωταθλητών, καθάρισε το ματς με προσωπική ενέργεια, εκεί που φαινόταν ότι το κάρο θα κολλήσει στη λάσπη. Το VAR χάλασε και ο Λεβαδειακός ισοφάρισε σε μια φάση που με καθαρό μάτι έχεις την εντύπωση ότι υπήρχε οφσάιντ. Ήρθε όμως το σλάλομ του Τσικίνιο κι έλυσε τον γόρδιο δεσμό. Επιθετικά οι ερυθρόλευκοι είχαν κάμποσες καλές στιγμές.

Αμυντικά όμως παρουσιάστηκαν κενά που είναι σίγουρο ότι προβλημάτισαν ιδιαίτερα τον προπονητή του Ολυμπιακού. Το πρόβλημα δεν έχει σχέση με μειωμένη απόδοση κάποιου παίκτη ειδικά. Έχει να κάνει με τη γενικότερη λειτουργία... Το δεύτερο ημίχρονο το ματς πήρε άγρια ομορφιά και έγινε ροντέο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό σύνολο με επιθετικούς προσανατολισμούς. Έχασε διότι Τσικίνιο διέθεταν οι "ερυθρόλευκοι".

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Είναι αυτή θεωρώ μια πολύ όμορφη Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ του Νίκολιτς που όταν πατάει γκάζι παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Με την ΑΕΚ του Νίκολιτς που έχει μόνο μια απώλεια, με τον τρόπο μάλιστα που αυτή έχει έρθει. Μc την ΑΕΚ του Νίκολιτς που παίζει σήμερα πρωτάθλημα και την Πέμπτη θα παίξει ξανά σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Με την ΑΕΚ του Καλοσκάμη, που νομίζω πως χαίρεσαι να την βλέπεις. Είναι λοιπόν μια όμορφη Κυριακή για την ΑΕΚ η σημερινή και δεν υπάρχει χώρος για να την χαλάσει ο οποιοσδήποτε. Όσο και αν προσπαθήσει, ό,τι και αν κάνει ή δεν κάνει. Είναι απολύτως λογική η καχυποψία, ίσως και κάτι παραπάνω, για την παρουσία του Φωτιά. Και αυτό είναι κάτι που πρώτος θα έπρεπε να έχει σκεφτεί ο Λανουά και να μην το επιτρέψει καν να γίνει. Εάν ενδιαφέρεται για τους διαιτητές του και για το καλό του ελληνικού πρωταθλήματος. Εάν, ξαναγράφω.

Προφανώς, προφανέστατα, υπάρχει μπροστά μια παγίδα. Και δεν εννοώ τα σφυρίγματα. Εννοώ τον εκνευρισμό που ήδη έχει προκαλέσει και στην ομάδα και στον κόσμο της, η πρόκληση της παρουσίας ενός διαιτητή, που ακριβώς την προηγούμενη Κυριακή έχει «πνίξει» αποβολή υπέρ της ΑΕΚ. Όμως αυτή είναι μια παγίδα που η ΑΕΚ πρέπει να την αποφύγει. Δικαιολογημένη η καχυποψία και ο εκνευρισμός. Αλλά η ΑΕΚ έχει μόνο μια δουλειά να κάνει. Να παίξει την μπάλα της και να πάρει τη νίκη. Με τον κόσμο όπως πάντα μέσα στο σπίτι της, να παίζει ως δωδέκατος. Όλοι μας καταλαβαίνουμε τι κάνουνε και που στοχεύουν. Δεν τους κάνει η ΑΕΚ το χατίρι να... τσιμπήσει και να πέσει σ' αυτή την παγίδα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Σε ένα από τα πλέον παράξενα παιχνίδια έως τώρα στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός απέφυγε αυτό που φαινόταν να έρχεται (την γκέλα, δηλαδή) με βάση την εικόνα της αναμέτρησης απέναντι στον φορμαρισμένο και ικανό Λεβαδειακό. Μια ομάδα που μπαίνει στο γήπεδο για να παίξει ποδόσφαιρο, όπως υπερηφανεύεται δικαίως ο προπονητής της. Και δικαίως δέχτηκε τα συγχαρητήρια από τον Μεντιλίμπαρ ο Νίκος Παπαδόπουλος, με τον Βάσκο να ξέρει ότι η νίκη ήρθε από τη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων και όχι από το πλάνο του αγώνα και από τη συνολική απόδοση των ομάδων.

Ο Ολυμπιακός το περίμενε ότι θα έβρισκε μία ομάδα που δεν θα κλεινόταν να περιμένει την άγρια επίθεση και να προσπαθεί να αντέξει. Όμως και πάλι έμοιαζε αιφνιδιασμένος από αυτό το στυλ «θράσους» του αντιπάλου χαμηλότερης δυναμικότητας, δυσκολεύτηκε και στα δύο ημίχρονα. Με το γκολ του Ρέτσου ίσως να πίστεψε ότι το μοτίβο θα άλλαζε και με τους χώρους θα έβρισκε πιο εύκολα τα άλλα τέρματα, αλλά δεν συνέβη έτσι. Χρειάστηκε δύο φορές η ετοιμότητα του Τσικίνιο, ώστε να επιτευχθεί μία πολύ σημαντική νίκη, τόσο για τη βαθμολογία της λίγκας όσο και για την επόμενη αναμέτρηση στην οποία ο Ολυμπιακός θα κληθεί να γίνει ο χθεσινός Λεβαδειακός και να παίξει ποδόσφαιρο με θράσος για το αποτέλεσμα στο - Εμιρεϊτς» εναντίον της Άρσεναλ. θα θέλει να το κάνει, θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερο καλός σε απόδοση και ενέργεια, ώστε να το πετύχει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.