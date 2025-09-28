Από απαιτητική έδρα σε «φιλόξενο» περιβάλλον – Ο ΠΑΟΚ στην... κομβική Τρίπολη

Τα προηγούμενα χρόνια η Τρίπολη αποτελούσε μία δύσκολη έδρα για τον ΠΑΟΚ, κάτι που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, με το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» να αποτελεί σημείο... καμπής τις τελευταίες σεζόν.

Μία «παραδοσιακά» δύσκολη έδρα για τους Θεσσαλονικείς πριν αρκετά χρόνια, στην οποία ο Δικέφαλος παραμένει αήττητος στις πέντε τελευταίες επισκέψεις με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες.

Χαρακτηριστικό είναι πως στα 17 προηγούμενα παιχνίδια, το ρεκόρ ήταν 10-2-5 υπέρ των Αρκάδων, με την προϊστορία τα έξι τελευταία χρόνια να έχει αλλάξει.

Η αρχή έγινε τον Γενάρη του 2019 με ένα «μαγικό» απευθείας φάουλ του Αντρέ Βιεϊρίνια και ένα... σλάλομ στα χιόνια του Ελ Καντουρί, ο ΠΑΟΚ πέρασε δια... περιπάτου από την Αρκαδία (0-3), με τον Δικέφαλο να κατακτάει το νταμπλ εκείνη τη σεζόν.

Έκτοτε; Εννιά επισκέψεις με μόλις μία ήττα. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα, έχει σκοράρει σε οκτώ από τις εννιά αναμετρήσεις και στη μοναδική που δεν τα κατάφερε... έφυγε με πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου του 2019, το οποίο και κατέκτησε.

Τις δύο πιο πρόσφατες σεζόν, οι «ασπρόμαυροι» περνούν με άνεση από την Αρκαδία, με τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ πρωταγωνιστή. Τον Δεκέμβριο του 2023 με δύο γκολ του Βούλγαρου εξτρέμ και άλλα δύο του Μουργκ, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 1-4 τον Αστέρα, ενώ πέρσι βρέθηκε «στρυμωγμένος στα σχοινιά» από το γκολ του Μακέντα στο 51΄με την αλλαγή του Ντεσπόντοφ να δίνει τη λύση.

Στο 64΄ήταν η «ώρα» των αλλαγών, με τον Βούλγαρο να αντικαθιστά τον Μουργκ και τέσσερα λεπτά μετά ισοφάρισε προ κενής εστίας, δίνοντας το... σύνθημα ανατροπής. Μία ακόμα αλλαγή του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Μπάμπα, έκανε το 1-2, με το οποίο ο ΠΑΟΚ πήρε τρεις πόντους και ψυχολογία, σε μία περίοδο που την είχε ανάγκη.

Φέτος πηγαίνει με το «βάρος» των τριών συνεχόμενων ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, σε μία έδρα που μπορεί να του δώσει το απαραίτητο... boost ενόψει των παιχνιδιών με Θέλτα στην Ισπανία (2/10 22:00) και Ολυμπιακό στην Τούμπα (5/10 20:30).