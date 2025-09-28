Σλοτ: «Ένας παίκτης μας αποφάσισε να επιτεθεί και χάσαμε εξαιτίας του»

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ τα έβαλε με έναν από τους παίκτες και τον κατηγόρησε για την ήττα της ομάδας απέναντι στη Κρίσταλ Πάλας.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα μίλησε σε αρκετά έντονο ύφος και τα έβαλε με τον τρόπο που αμύνθηκε η ομάδα του στην τελευταία φάση, από την οποία ήρθε και το γκολ της Πάλας. Μάλλιστα ο Ολλανδός δεν δίστασε να στοχοποιήσει συγκεκριμένο παίκτη, τον οποίο κατόνομασε και ως "φταίχτη" για την ήττα.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Ένας παίχτης μας αποφάσισε να επιτεθεί, γιατί ήθελε να βγει στη αντεπίθεση, κάτι που ήταν αχρείαστο γιατί ο χρόνος τελείωνε. Έπρεπε μόνο να αμυνθούμε. Μάλλον είχαμε στο μυαλό μας ότι έπρεπε να επιτεθούμε, όχι όλοι μας βασικά αλλά ενας συγκεκριμένος παίκτης μάλλον το είχε στο μυαλό του και αυτό οδήγησε στους αντιπάλους να σκοράρουν το νικητήριο γκολ και εμείς να χάσουμε».