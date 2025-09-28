Μπάλντε: «Στόχος και όνειρο μου η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ»

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του «διπλού» του ΠΑΟΚ Β στην έδρα του ΠΑΣ (2-4), Μαχαμαντού Μπάλντε, δήλωσε πανευτυχής για τη νίκη του Δικεφάλου, έβαλε στόχο την πρώτη ομάδα και ολοκλήρωσε σε... άψογα Ελληνικά.

Με δύο γκολ «υπέγραψε» τη μεγάλη νίκη του Δικεφάλου μέσα στους «Ζωσιμάδες», το πρώτο... ασπρόμαυρο τρίποντο της σεζόν. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, για το όνειρο της πρώτης ομάδας που αποτελεί και προσωπικό στόχο, ενώ ολοκλήρωσε μιλώντας σε άψογα Ελληνικά.

«Νιώθω πολύ χαρούμενος που σκόραρα δύο γκολ μετά από δύο παιχνίδια. Ήρθαμε εδώ με δύο ήττες και θέλαμε να κερδίσουμε πολύ το παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί δουλέψαμε καλά και νομίζω αξίζαμε τη νίκη», σχολίασε όσον αφορά την πρώτη νίκη της σεζόν.

Για το αν ονειρεύεται να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα: «Φυσικά, το να αγωνίζεσαι στην πρώτη ομάδα είναι όνειρο για μένα. Άλλωστε έκανα προετοιμασία με την πρώτη ομάδα και είναι ένας στόχος μου. Αυτή τη στιγμή.... μόνο ΠΑΟΚ», ενώ ολοκλήρωσε....σε άψογα Ελληνικά και ανέφερε: «Δεν έχω ξαναβρεθεί στα Γιάννινα. Είναι η πρώτη φορά».

