Καραγεωργίου: «Εξαιρετική προσπάθεια για 65 λεπτά» - Τι δήλωσε για τον «διπλό» στόχο του ΠΑΟΚ Β

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Β, Νίκος Καραγεωργίου, έδωσε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του για την προσπάθεια και την πρώτη νίκη της σεζόν μέσα στα Ιωάννινα (1-2) - Ποιος είναι ο «διπλός» στόχος του Δικεφάλου

Νίκη... ανάσα για τους Θεσσαλονικείς μέσα στους «Ζωσιμάδες» επί του προβληματικού ΠΑΣ (1-2), με τον έμπειρο τεχνικό να στέκεται ξανά στον στόχο της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου, αλλά και να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τους Ηπειρώτες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Κάνοντας ένα σχόλιο για τον αγώνα: «Θα έλεγα ότι από πέρσι που βρίσκομαι εδώ στην ομάδα, έχουμε έρθει τρεις φορές εδώ να παίξουμε. Οι δύο ήταν πέρσι, ένα επίσημο και ένα φιλικό παιχνίδι, και η μία είναι η φετινή. Όλοι λέγανε ότι η ομάδα των Ιωαννίνων δεν είναι έτοιμη, δεν έχουν το ανάλογο υλικό, τέλος πάντων, δεν έχουν. Έτσι ακουγόταν όλο αυτό το διάστημα. Ευτυχώς που εγώ και οι παίκτες μου δεν παρασύρθηκαν. Εγώ είδα μια ομάδα η οποία, ιδιαίτερα στο 2ο ημίχρονο, θύμισε την ομάδα που έπαιζε στην Α Εθνική και ήμασταν τυχεροί, διότι αν δεν είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις στο 1ο ημίχρονο το σκορ, δεν νομίζω ότι θα φεύγαμε νικητές σήμερα. Το δεύτερο είναι να σταθώ στην προσπάθεια που κάνουν οι ποδοσφαιριστές μου μέχρι περίπου 60-65 λεπτά, η οποία ήταν πολύ καλή και να τους δώσω συγχαρητήρια για την πρώτη νίκη που κάναμε και τους πρώτους βαθμούς που πήραμε.

Μας περιμένει οπωσδήποτε δύσκολη τη συνέχεια, διότι θέλω να πιστεύω ότι και εσείς γνωρίζετε ότι αυτή η ομάδα, η ομάδα του ΠΑΟΚ, απαρτίζεται από παιδιά ηλικίας 17-18-19 χρονών. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές τα συναισθήματα μέσα στο ίδιο το παιχνίδι διαβάζονται πολύ εύκολα σε ένα νεαρό ποδοσφαιριστή και πολλές φορές είτε βρίσκονται στο ζενίθ είτε πέφτουν στο ναδίρ. Δεν είναι παίκτες έτοιμοι να μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, όμως, σήμερα για αυτά τα παιδιά, έγινε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Συγχαρητήρια και στον ΠΑΣ Γιάννινα για την προσπάθεια που έκανε να ανατρέψει το παιχνίδι. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μου που κέρδισαν».

Για το αν υπάρχει προσωπικός στόχος για τον ίδιο: «Έχω βάλει έναν στόχο στο μυαλό μου, δεν το έχω πει, δεν το έχω συζητήσει γιατί επαναλαμβάνω έχω να κάνω με πολύ νεαρούς αθλητές. Ο στόχος να μπούμε στα πλέι οφ μαζί με τις πρώτες ομάδες, είναι ένας στόχος που πιθανόν να μπορέσουμε να το καταφέρουμε και να φύγουμε από το άγχος των τελευταίων παιχνιδιών. Βέβαια, κι αν δεν το καταφέρουμε, πάλι θα δώσουμε τη μάχη μας εκεί, όπως και πέρυσι, για να μπορέσει η ομάδα να έχει συνέχεια.

Να μπορούμε μέχρι και εδώ οι νεαροί παίκτες να περνάνε τη συγκεκριμένη διαδικασία να ετοιμαστούν και να πηγαίνουν στην πρώτη ομάδα. Μίας που το αναφέρεις, έχει δύο σκέλη αυτή η ομάδα, δηλαδή το ένα, είναι η παραμονή στην κατηγορία, για να υπάρχει και να περνάνε οι νεαροί από νεαροί και να γίνονται άντρες, και ένα άλλο είναι να μπορούν κάποια από αυτά τα παιδιά να... φεύγουν στην πρώτη ομάδα. Την περσινή χρονιά το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό, το ίδιο επιθυμούμε φέτος».