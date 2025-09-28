Έξοδοι... ναρκοπέδια για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, τρίποντο κορυφής ψάχνει η ΑΕΚ

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται η 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται στην Τρίπολη, τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο και την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Βόλο.

Πρώτη χρονικά αναμέτρηση της ημέρας στη Ν.Φιλαδέλφεια (17:00, Cosmote Sport1), εκεί όπου η ΑΕΚ θέλει το τρίποντο και μόνο απέναντι στον ανεβασμένο Βόλο, για να πιάσει ξανά στην κορυφή τον Ολυμπιακό. Η Ένωση έρχεται από την γκέλα στη Λάρισα, αλλά και τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, φτάνοντας στα 12 παιχνίδια το αήττητο σερί της επί Μάρκο Νίκολιτς. Οι Θεσσαλοί μετρούν δύο σερί τρίποντα μετά το άσχημο ξεκίνημά τους και πηγαίνουν χωρίς άγχος στην "Opap Arena".

Στις 19:00 (Cosmote Sport 2) ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κηφισιά παίζοντας για πρώτη φορά στο Παγκρήτιο που θα χρησιμοποιεί φέτος ως έδρα και θέλει να αφήσει πίσω του τη βαριά ήττα στη Λιβαδειά. Η νεοφώτιστη ομάδα των βορείων προαστίων έχει δείξει ότι είναι ικανή φέτος για μεγάλες ζημιές και θέλει να το πιστοποιήσει ακόμα μία φορά.

Γιατρειά στις πληγές του ψάχνει ο ΠΑΟΚ που δοκιμάζεται στην πάντα... αφιλόξενη Τρίπολη (20:30, Novasports Prime). Και η αποστολή του γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη έχοντας απέναντί του έναν πολύ πιεσμένο αντίπαλο που δεν έχει ακόμα νίκη σε καμία διοργάνωση. Οι Θεσσαλονικείς έρχονται από δύο διαδοχικά 0-0 σε πρωτάθλημα (Παναιτωλικό) κι Ευρώπη (0-0), ωστόσο η γκέλα ολκής της περασμένης εβδομάδας ήταν αυτή που τους πόνεσε περισσότερο, συμπληρώνοντας πλέον τρία διαδοχικά ματς δίχως νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Λουτσέσκου πάντως μετράει τέσσερις διαδοχικές νίκες επί των Αρκάδων ανεξαρτήτως έδρας.

Επίσης πολύ επικίνδυνη η έξοδος του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο (21:00, Cosmote Sport1), παρά το γεγονός ότι οι Πράσινοι κατάφεραν να κερδίσουν τον Παναιτωλικό και στα έξι τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια (ανεξαρτήτως έδρας). Η εντυπωσιακή νίκη με 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις άλλαξε το κλίμα στο Τριφύλλι, αλλά αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί και στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, όπου έχει ήδη χαθεί πολύτιμο έδαφος και δεν επιτρέπεται καμία άλλη απώλεια.