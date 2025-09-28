«Σκέψεις στην Γιουνάιτεντ για Γκρέιαμ Πότερ αν απολυθεί ο Αμορίμ»

Η ονοματολογία για προπονητή έχει φουντώσει στους «Κόκκινους Διάβολους», μετά και τη νέα απογοητευτική εμφάνιση κόντρα στην Μπρέντφορντ.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα του «Fichajes», οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχουν σημειωμένο στην λίστα τους, το όνομα του Γκρέιαμ Πότερ ως υποψήφιου αντικαταστάτη του, Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Άγγλος προπονητής, απολύθηκε από την Γουέστ Χαμ το Σάββατο και πλέον, αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι η περίπτωσή του κάνει «κλικ» στους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ.

Για την ώρα, δεν διαφαίνεται διάθεση των ιθυνόντων της Γιουνάιτεντ για λύση της συνεργασίας με τον Αμορίμ, όμως το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για τον Πορτογάλο τεχνικό, που βρίσκεται σε δύσκολη θέση.