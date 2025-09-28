Σιμεόνε: «Η Ρεάλ είναι εξαιρετική ομάδα, έπρεπε να κάνουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αποθέωσε την πίστη και το ομαδικό πνεύμα της Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά τη τρομερή νίκη με 5-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο και σήμερα έπρεπε να κάνουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Από την αρχή ξέραμε πού μπορούσαμε να χτυπήσουμε. Με αντεπιθέσεις από τα άκρα με τον Νίκο Γκονθάλεθ, τον Μπάριος, τον Άλβαρες, τραβώντας τους στόπερ εκτός θέσης και αφήνοντας τον Σόρλοθ μέσα στην περιοχή για να δημιουργήσει φάσεις.

Πιστεύω ότι, πέρα από τα δύο γκολ που δεχτήκαμε, η ομάδα τα πήγε εξαιρετικά. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα μέσα μου. Η σεζόν ξεκίνησε δύσκολα και υπάρχει τεράστια προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους που δεν φαίνονται.

Είναι κάτι υπέροχο. Αυτό που ξεχώρισε ήταν η συλλογική δουλειά και η πίστη στο πλάνο μας. Διαβάσαμε καλά το παιχνίδι και οι φίλαθλοί μας είναι πολύ χαρούμενοι, γιατί κερδίσαμε έναν σπουδαίο αντίπαλο που συνήθως δέχεται πολύ λίγα γκολ.

Ο Χουλιάν είναι αφοσιωμένος στην ομάδα και στον σύλλογο, είναι εξαιρετικός. Έχει ταλέντο, δουλεύει σκληρά και συμβάλλει όχι μόνο επιθετικά, αλλά και με την ενέργειά του στο σύνολο. Τον χρειαζόμαστε, πρέπει να τον προσέξουμε και ελπίζω να μείνει για πολλά χρόνια εδώ».