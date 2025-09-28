Η Αλ Ιτιχάντ απέλυσε τον Λοράν Μπλαν μετά την ήττα από την Αλ Νασρ

Μετά από έναν χρόνο και 46 παιχνίδια στον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ, ο Λοράν Μπλαν έλυσε την συνεργασία του με την ομάδα από την Σαουδική Αραβία, μετά το κακό ξεκίνημα την φετινή σεζόν.
Σε εφτά παιχνίδια φέτος η Αλ Ιτιχάντ είχε τέσσερις νίκες και τρεις ήττες, με τον 59χρονο προπονητή να αποτελεί παρελθόν μετά την ήττα από την Αλ Νασρ με 2-0, για την 4η αγωνιστική της Saudi Pro League.
Πλέον, στην Αλ Ιτιχάντ έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή, με τον Χασάν Καλίφα να αναλαμβάνει χρέη υπηρεσιακού προπονητή.