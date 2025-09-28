Η Αλ Ιτιχάντ απέλυσε τον Λοράν Μπλαν μετά την ήττα από την Αλ Νασρ

Ο Γάλλος προπονητής αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ, πληρώνοντας το «μάρμαρο» για την ήττα από την Αλ Νασρ.

Μετά από έναν χρόνο και 46 παιχνίδια στον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ, ο Λοράν Μπλαν έλυσε την συνεργασία του με την ομάδα από την Σαουδική Αραβία, μετά το κακό ξεκίνημα την φετινή σεζόν.

Σε εφτά παιχνίδια φέτος η Αλ Ιτιχάντ είχε τέσσερις νίκες και τρεις ήττες, με τον 59χρονο προπονητή να αποτελεί παρελθόν μετά την ήττα από την Αλ Νασρ με 2-0, για την 4η αγωνιστική της Saudi Pro League.

Πλέον, στην Αλ Ιτιχάντ έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή, με τον Χασάν Καλίφα να αναλαμβάνει χρέη υπηρεσιακού προπονητή.