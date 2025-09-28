Ντεμπελέ: «Όλοι μαζί παίζουμε άμυνα κι επίθεση»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «France Football», ο νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2025, αναφέρθηκε στον τρόπο παιχνιδιού του και, ειδικότερα, στην ικανότητά του να ασκεί σημαντική πίεση στον αντίπαλο.

Εκτός από τις αδιαμφισβήτητες επιθετικές του ικανότητες, ο Γάλλος άσος διακρίνεται και για την πίεση που ασκεί στους αντίπαλους αμυντικούς, όταν επιχειρούν να «χτίσουν» μία επίθεση.

«Αυτό μας ζήτησε ο προπονητής και ειδικά από εμάς, τους επιθετικούς», τόνισε ο Ντεμπελέ αναφερόμενος στον Λουίς Ενρίκε και πρόσθεσε: «Κάνουμε επίθεση μαζί, αμυνόμαστε μαζί. Με αυτόν τον τρόπο, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να ανακτήσεις την μπάλα.

Επιπλέον, εάν κερδίσεις την μπάλα στα τελευταία 20 μέτρα, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχεις γκολ, παρά εάν πρέπει να τρέξεις προς τον τερματοφύλακά σου. Μερικές φορές το κάναμε, αλλά όχι ουσιαστικά.

Ο προπονητής μάς έδειξε όλα αυτά τα βίντεο, και καθώς οι αγώνες προχωρούσαν, καθώς προχωρούσε η σεζόν, αρχίσαμε να πιέζουμε πραγματικά μαζί. Μπορείτε να δείτε το πρέσινγκ μου, αλλά όλοι οι άλλοι το κάνουν από πίσω γιατί εάν το κάνω μόνος μου, θα… πεθάνω».

Αναφερόμενος στην επιτυχία του, ο Ντεμπελέ, επεσήμανε: «Το να κερδίσεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, το Champions League και την Χρυσή Μπάλα, είναι κάτι σπουδαίο. Την αφιερώνω στην μητέρα μου», ενώ μιλώντας για τον Καρίμ Μπενεζεμά, είπε: «Και οι δύο ερχόμαστε από τα προάστια, μεγαλώσαμε εκεί και το να βρίσκεσαι στο υψηλότερο επίπεδο στον κόσμο, το να κερδίζεις μια Χρυσή Μπάλα, είναι εξαιρετικό.

Είναι ο πρώτος νικητής της Χρυσής Μπάλας, εγώ είμαι ο δεύτερος», αρνούμενος να… αυτοανακηρυχθεί ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Μια έκφραση που δεν σημαίνει τίποτε: «Μπορεί να αλλάζει κάθε Σαββατοκύριακο. Σ’ έναν αγώνα δεν είσαι καλός, θα πουν ότι είσαι χάλια. Και στον επόμενο, είσαι ο καλύτερος στον κόσμο».