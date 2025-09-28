Ο Τζόλης έγινε έξαλλος μετά από σκληρό μαρκάρισμα αντιπάλου (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης στην αναμέτρηση της Μπριζ με την Σταντάρ Λιέγης δέχθηκε ένα πολύ σκληρό χτύπημα στο κεφάλι από αντίπαλό του, με τον Έλληνα εξτρέμ να μην κρύβει τον εκνευρισμό του.

Ο Φόσεϊ σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στην διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, σήκωσε ψηλά το πόδι του και βρήκε τον Χρήστο Τζόλη στο κεφάλι, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να σηκώνεται άμεσα για να ζητήσει τον λόγο.

Η παρέμβαση του διαιτητή ήταν ταχύτατη, αφού έληξε το όποιο επεισόδιο πήγε να δημιουργηθεί, δείχνοντας αμέσως την κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Σταντάρ Λιέγης.