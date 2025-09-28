Ο Τζόλης έγινε έξαλλος μετά από σκληρό μαρκάρισμα αντιπάλου (vid)

Ο Φόσεϊ σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στην διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, σήκωσε ψηλά το πόδι του και βρήκε τον Χρήστο Τζόλη στο κεφάλι, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να σηκώνεται άμεσα για να ζητήσει τον λόγο.
Η παρέμβαση του διαιτητή ήταν ταχύτατη, αφού έληξε το όποιο επεισόδιο πήγε να δημιουργηθεί, δείχνοντας αμέσως την κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Σταντάρ Λιέγης.
🟥 | Marlon Fossey est exclu pour ce jeu dangereux ! 🥋 #STACLU pic.twitter.com/566wQQHZyt— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 27, 2025