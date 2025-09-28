Οπαδός καθυστέρησε την αναχώρηση της Λίβερπουλ για να... δέσει τα κορδόνια του! (vid)

Σα να μην έφτανε στην Λίβερπουλ η ήττα από την Κρίσταλ Πάλας στο 90+7', οι «reds» είχαν να αντιμετωπίσουν και την καζούρα των οπαδών των γηπεδούχων.

Κατά την αναχώρηση των πούλμαν της αποστολής της Λίβερπουλ, φίλαθλος της Κρίσταλ Πάλας θέλησε να πικάρει τους «reds» μπλοκάροντας την έξοδο για να... δέσει τα κορδόνια του.

Η καθυστέρηση, μάλιστα είχε διάρκεια αρκετών λεπτών, αφού ο οπαδός έκανε όσο πιο αργά μπορούσε, με άλλους φιλάθλους της Κρίσταλ Πάλας να είναι συγκεντρωμένοι πικάροντας τους παίκτες της Λίβερπουλ.