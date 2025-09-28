Τεχέρο: «Είμαστε στη γραμμή που πρέπει να είμαστε παρά την ισοπαλία»

Ο Άλβαρο Τεχέρο μετά την ισοπαλία του Άρη με τον Πανσερραϊκό, σημείωσε ότι οι «κίτρινοι» παρά την απώλεια δύο βαθμών, θα πρέπει να συνεχίσουν στην ίδια γραμμή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι αλήθεια ότι δουλεύουμε με τον νέο προπονητή μερικές βδομάδες είχαμε όντως μια καλή δυναμική ένα καλό σερί νικών. Σήμερα όντως δεν μπορέσαμε να δώσουμε συνέχεια στο σερί αλλά συνεχίζουμε να δουλεύουμε ως ομάδα και παρά την ήττα σήμερα κάναμε ένα καλό παιχνίδι, σίγουρα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να δουλέψουμε όμως είμαστε στην γραμμή που πρέπει να είμαστε.

Αυτό που πρέπει να περιμένουμε από τον Άρη είναι όπως σήμερα, μια ομάδα που πιέζει ψηλά με την νοοτροπία ότι πρέπει να είμαστε συμπαγής σαν ομάδα θα πρέπει να κατέχουμε τον ρυθμό και τον έλεγχο του παιχνιδιού και επαναλαμβάνω που παρόλο την απογοήτευση της απώλειας των βαθμών η γραμμή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτή».