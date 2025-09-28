Το εντυπωσιακό κορεό των φίλων της Παρί για την Χρυσή Μπάλα του Ντεμπελέ (pic)

Με ένα εκπληκτικό κορεό υποδέχθηκαν οι οπαδοί της Παρί τον νέο κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ, πριν την αναμέτρηση με την Οσέρ.

Οι φίλοι των Παριζιάνων κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ύψωσαν ένα πανό με την μορφή του Ουσμάν Ντεμπελέ να κρατάει την Χρυσή Μπάλα.

«Ο πρίγκιπας της πόλης που έγινε βασιλιάς του κόσμου», ανέφερε το μήνυμα των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν για τον Γάλλο εξτρέμ και νέο κάτοχο της Χρυσής Μπάλας.

Οι οπαδοί της Παρί, ωστόσο φρόντισαν να αποθεώσουν και τον Λουίς Ενρίκε, υψώνοντας ένα κορεό με τον Ισπανό τεχνικό και όλα τα τρόπαια που κατέκτησε η γαλλική ομάδα την περσινή σεζόν.

🚨 LE TIFO XXL DU PARC DES PRINCES RENDANT HOMMAGE À OUSMANE DEMBELE, LUIS ENRIQUE ET LE PSG DANS SON ENSEMBLE !!!



ÉMOUVANT 🥹❤️💙 pic.twitter.com/MnS4J1K1Xu — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 27, 2025