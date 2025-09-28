Ρουμιάντσεβ: «Διαβάσαμε καλά το παιχνίδι με τον Άρη»

Ο Βίκτορ Ρουμιάντσεβ μετά το ισόπαλο 1-1 του Πανσερραϊκού με τον Άρη, αναφέρθηκε στο... διάβασμα που έκαναν οι Σερραίοι στον αντίπαλό τους και την βελτίωση που παρουσιάζουν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήμασταν συγκεντρωμένη από την αρχή του παιχνιδιού, άσχετα αν δεχθήκαμε το γκολ όπως το δεχθήκαμε. Αντισταθήκαμε, κάναμε την αντεπίθεση και βρήκαμε το γκολ που έπρεπε για την ισοφάριση.

Είχαμε διαβάσει το παιχνίδι, είχαμε διαβάσει τον αντίπαλο, ήμασταν συγκεντρωμένοι στον στόχο μας και για αυτό ήρθε ο βαθμός, άσχετα με τις τελικές που είχε ο αντίπαλος.

Είμαστε μια καινούργια ομάδα και θα δείτε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Αρχίζουμε και δενόμαστε και το βλέπετε στα παιχνίδια ότι πηγαίνουμε προς το καλύτερο».