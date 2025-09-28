Επιστροφή στις νίκες για την Παρί Σεν Ζερμέν

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε της Οσέρ με 2-0 και πάτησε την κορυφή της Ligue 1, καθώς εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα των Μαρσέιγ και Μονακό.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να πάρει μια ακόμα νίκη την φετινή σεζόν, επικρατώντας με 2-0 και εκμεταλλεύτηκε πλήρως την απώλεια βαθμών των Μαρσέιγ και Μονακό.

Στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Ζαμπάρνι και έβαλαν τις βάσεις για την 5η νίκη τους στο πρωτάθλημα. Στο δεύτερο μέρος, οι Παριζιάνοι βρήκαν ένα ακόμα γκολ με τον Μπεράλντο για το 2-0 της ομάδας του Ενρίκε, κλειδώνοντας την νίκη για την Παρί.

Bαριά ήττα για Μονακό

Το λάθος του Τίμο Κέρερ και η αποβολή του μόλις στο 38ο λεπτό κόστισε ακριβά στη Μονακό, η οποία γνώρισε την ήττα στην έδρα της Λοριάν με 3-1, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του πριγκιπάτου δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ματς με δέκα παίκτες και έχασε την ευκαρία να περάσει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.