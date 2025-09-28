Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Βιγιαρεάλ

Με χρυσή αλλαγή τον Αλμπέρτο Μολέιρο, η Βιγιαρεάλ πήρε ακόμα ένα πολύτιμο «τρίποντο» και εξακολουθεί να... ενοχλεί τα μεγαθήρια του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ο Μολέιρο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Estadio de la Cerámica» στο 72΄ και πέντε λεπτά αργότερα σκόραρε για να διαμορφώσει το τελικό 1-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Έτσι, η Βιγιαρεάλ ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της La Liga με τη Μπαρτσελόνα στους 16 βαθμούς, δύο λιγότερους από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Nωρίτερα, η Μαγιόρκα υπερασπίστηκε με 1-0 την έδρα της, απέναντι στην Αλαβές, για την 7η αγωνιστική της LaLiga και έκανε «σεφτέ» στις νίκες στο εφετινό πρωτάθλημα.

Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Ασάνο, όταν στο 37΄ πήρε την... ασίστ από τον Ντομενέκ και με πλασέ έγραψε το 1-0 που ήταν και τελικό σκορ.