Κωνσταντινίδης: «Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση, θα μπουν τα γκολ»

Ο άμεσος συνεργάτης του Ράζβαν Λουτσέσκου, Παντελής Κωνσταντινίδης, μίλησε ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης, σημειώνοντας ότι υπάρχει πίστη στο ρόστερ του Δικεφάλου για να έρθει το γκολ.

Αναλυτικά, τα όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα, αλλά για εμάς έχει σημασία να παίζει ποδόσφαιρο, να δημιουργεί ευκαιρίες, να προσπαθεί να βγάζει στο γήπεδο αυτά που ζητάμε. Σε μεγάλο βαθμό αυτό γίνεται, δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλουμε, ειδικά στα δύο τελευταία ματς που η ομάδα άξιζε να πάρει πολύ περισσότερα πράγματα, τη νίκη και με τον Παναιτωλικό και με την Μακάμπι, γιατί μας έλλειψαν κάποιες λεπτομέρειες.

Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά δεν σκοράραμε, όμως, αυτό δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα από την άποψη ότι θα ήταν πολύ δυσκολότερο αν δεν δημιουργούσαμε. Το να μπουν τα γκολ είναι θέμα χρόνου και δεν υπάρχει καμία ανησυχία γι’ αυτό. Δυστυχώς, θα μας λείψουν οι βαθμοί που χάνονται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να εκμταλλευόμαστε αυτά που μας παρουσιάζονται και να παίρνουμε τις νίκες που όλοι επιθυμούμε».

Για το αν είναι οξύμωρη η δυστοκία στον ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι είναι μία ομάδα που τα τελευταία χρόνια παίρνει γκολ από όλες τις γραμμές: «Δεν είναι το μεγάλο μας θέμα το ότι η ομάδα δεν έχει σκοράρει. Κι αυτό γιατί ο τρόπος που παίζουμε δημιουργεί ευκαιρίες στα περισσότερα παιδιά να είναι σε θέσεις για να πετύχουν γκολ. Αρα δεν πρέπει να εστιάζουμε σε ένα παιδί για το ότι δεν μπαίνει γκολ και να ψάχνουμε από αυτό την λύση.

Μπορεί να συζητιέται έντονα, αλλά δεν είναι θέμα που μας απασχολεί τόσο πολύ. Τα γκολ θα έρθουν και θα έρθουν από πολλούς ποδοσφαιριστές, όχι μόνο από τον φορ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει η ομάδα να παίζει καλά και να σκοράρει ο οποιοσδήποτε ποδοσφαιιρστής. Θα συμβεί αυτό και μάλιστα πολύ άμεσα».

Για το ποιο είναι το μεγάλο θέμα για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ: «Το μεγάλο μας θέμα είναι η ομάδα να παρουσιάζεται πάντα όπως θέλουμε να την βλέπουμε. Είμαστε στην αρχή της σεζόν, δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα που θέλουμε, μας ενδιαφέρει να βλέπουμε μία προοδευτική βελτίωση. Αυτή υπάρχει, αλλά δεν έχει φτάσει στο πικ της. Το αν έχει επηρεαστεί η ομάδα ψυχολογικά: «Αν ρωτάτε εμένα, σίγουρα επηρεάζεσαι όταν δεν έχεις καλά αποτελέσματα. Από την άλλη, δεν γίνεται τη μία Κυριακή που κερδίζεις να πετάς στα σύννεφα και την άλλη όταν φέρνεις ισοπαλία ή χάνεις να πέφτεις στα πατώματα. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η μετάπτωση».

Για το αν τα αρνητικά αποτελέσματα δημιουργούν επιπλέον πίεση που δυσκολεύει το ροτέσιον: «Στον ΠΑΟΚ υπάρχει πάντα πίεση γιατί πρέπει να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια. Αρα καλό είναι να μην διαχωρίσουμε την βαθμολογική, από την γενικότερη πίεση, γιατί η πίεση είναι μόνιμη στον ΠΑΟΚ και υπάρχει όλα τα χρόνια. Στο ροτέσιον δεν θέλω να διαχωρίζω νέους με παλιούς. Θα γίνεται όταν νιώθουμε ότι αυτός που είναι να μπει στο γήπεδο θα βοηθήσει την ομάδα. Και προχωράμε σε αυτό αναλύοντας την απόδοση των παιδιών, της ομάδας, των αντιπάλων. Αυτή η διαδικασία γίνεται συνέχεια, το σίγουρο είναι ότι θα παίξουν όλοι».

Για το αν το ροτέσιον έχει να κάνει και με την διοργάνωση: «Εμείς πάμε αγώνα με τον αγώνα, γιατί σε όλες τις διοργανώσεις θέλουμε να πάμε καλά και να διακριθούμε, δεν δίνουμε προτεραιότητα σε μία διοργάνωση»

Για το ματς με τον Αστέρα: «Ο Αστέρας μπορεί να έχει έναν βαθμό, αλλά γνωρίζουμε ότι ανέκαθεν είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα, ειδικά στην έδρα της είναι πολύ ανταγωνιστική. Εμείς πρέπει να πιάσουμε το 100% της απόδοσής μας, να είμαστε αγωνιστικά πανέτοιμοι, γιατί είναι μία πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Εχει καλούς παίκτες, παιδιά που είναι χρόνια μαζί, έμπειρο προπονητή, είναι πολύ οργανωμένη ομάδα».