Λύτρωση στο 94΄ για την Τότεναμ

Μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες, η Γουλβς βρήκε «σφυγμό» και «άγγιξε» την πρώτη επιτυχία στην εφετινή Premier League, όμως δεν ήταν γραφτό, αφού ο Παλίνια ισοφάρισε 1-1 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων για την Τότεναμ

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η Τότεναμ ήταν αυτή που πάταγε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και έφτασε κοντά στο γκολ στο 15ο λεπτό όταν ο Κούντους πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα αναπαύθηκε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Γουλβς.

Στο 27 τα «σπιρούνια» βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Κούντους αλλά το τέρμα δεν κατοχυρώθηκε καθώς υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Ο Γκανέζος συνέχισε να απειλεί την εστία των «λύκων» και στο 43′ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-0, αλλά ο Τζόνστοουν με φανταστική απόκρουση αποσόβησε τον κίνδυνο. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στις ευκαιρίες με τον Ντόχερτι να κάνει ένα σουτ το οποίο βρήκε στο δοκάρι και πέρασε έξω.

Στο δεύτερο μέρος η Γουλβς ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο ματς και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 54′ όταν ο Μπουένο πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 1-0 για τους «λύκους» στο 54′. Μετά το τέρμα που δέχθηκαν οι γηπεδούχοι ανέβασαν την ένταση τους και κατάφεραν στο φινάλε με αριστοτεχνικό πλασέ του Παλίνια να φέρουν το ματς σε ισορροπία στο 90+4′ (1-1).