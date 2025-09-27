Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ίντερ επιβλήθηκε εκτός έδρας της Κάλιαρι (0-2) και πήγε στους 9 βαθμούς μετά από 6 αγωνιστικές.

Δεύτερη σερί νίκη πήρε η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου, η οποία την προηγούμενη αγωνιστική είχε επικρατήσει της Σασουόλο. Οι Nerazzurri ήταν ανώτεροι, δημιούργησαν ευκαιρίες, πήραν γκολ από τους επιθετικούς τους και με αγώνα περισσότερο πήγαν στην 5η θέση της Serie A.

Το ξεκίνημα ήταν το ιδανικό για την Ίντερ καθώς στο 9’ άνοιξε με το σκορ με κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες έπειτα από σέντρα του Κάρλος Αουγκούστο από αριστερά. Το 0-1 ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους και στο 53’ οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι με το εξαιρετικό τεχνικό σουτ του Τσαλχάνογλου εκτός περιοχής, ενώ δοκάρι είχαν και οι Σάρδοι στο 73’ με κεφαλιά του Φολορούνσο έπειτα από κόρνερ. Το άγχος από τους Nerazzurri έφυγε στο 82’ όταν ο Ντιμάρκο έκανε το γύρισμα και ο Εσπόζιτο πλάσαρε από κοντά διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.