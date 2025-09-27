Αυτόν τον Άρη μην τον κλαις...

Η θέληση και η προσπάθεια του Άρη δεν μπορούν να αναιρεθούν από ένα κακό πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Σπάνια συνθήκη. Ο Άρης δεν κερδίζει απέναντι σε μικρομεσαία ομάδα και δεν θα βγάλουμε γκρίνια. Κι όμως...

Ο Άρης ήταν κυρίαρχος του αγώνα για 90 λεπτά (μαζί με τις καθυστερήσεις) και έχασε μόλις για 5 λεπτά την συγκέντρωση του, με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όπου και ο αντίπαλος βρήκε έδαφος για να ισοφαρίσει.

Αν δούμε αντικειμενικά και ψύχραιμα τα πράγματα ο Άρης δεν ήταν κακός απόψε. Κάθε άλλο! Ήταν πολύ προσηλωμένος στη νίκη, είχε ευκαιρίες, είχε την κατοχή, όμως δεν μπόρεσε να σπρώξει δεύτερη φορά τη μπάλα στα δίχτυα, και - κυρίως- δεν κατάφερε να είναι αλάνθαστος αμυντικά, ώστε να του αρκεί το ισχνό 1-0.

Αν το δούμε λιγότερο ψύχραιμα βέβαια...

Ε τι κάνεις ρε Τεχέρο εκεί; Δύο - τρεις φορές, πας να διεκδικήσεις μπάλα και σπρώχνεις με τα δύο χέρια τον αντίπαλο. Χάνουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη στην επίθεση και πάνε ελαφρώς πιο...δυνατά και με πάθος να την κλέψουν. Ε ΦΑΟΥΛ είναι! Πως να το κάνουμε; Δεν κατανοώ λοιπόν την ζέση του Χιμένεθ για διαμαρτυρία στο φινάλε. Δεν κατανοώ επίσης τον Μορόν, που σε δύο περιπτώσεις που μπορούσε να βγάλει κάθετη σε συμπαίκτη και να δημιουργήσει γκολ, επιχείρησε τακουνάκι - αν έχουμε τον Θεό μας! Οκ, δεκτό, μιλάμε για μεγάλη πάστα παίκτη, όμως εδώ παίζει ρόλο και η κυνικότητα. Και ο Άρης χρειάζεται πιο καθαρό μυαλό στα φινάλε των αγώνων.

Αν παρατηρήσει κανείς, εκεί που το ματς έκαιγε, στο 90+, έγιναν οι λιγότερο ορθολογικές προσπάθειες. Ειδικά, δε, στην τελευταία φάση, πριν την κεφαλιά του Μορόν, ο Άρης έψαχνε τρόπο να λήξει το ματς, για να μην πάρει κανείς την ευθύνη και ρισκάρει. Φύγε κακό από πάνω μου δηλαδή...

Για τον Πανσερραϊκό δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Μια ομάδα που κατέβηκε να παίξει για το 0-0 και έφυγε βρίσκοντας πορτοφόλι πέφτοντας από τον Λευκό Πύργο, με το 1-1. Οι καθυστερήσεις όμως, καθώς και η κυνικότητα και το εκνευριστικό παιχνίδι, για να χαλάσεις τη συγκέντρωση του αντιπάλου, είναι μέσα στα θεμιτά πλαίσια. Επομένως μπράβο στις Σέρρες, απόψε ήταν πολύ διαβασμένοι!

Σημείωση: Ειδικά για τον Μισεουί ήταν τριπλο-διαβασμένοι. Αν προσέξει κανείς, περίμεναν την είσοδο του στο ματς, γνωρίζοντας πόσο επιδραστικός παίκτης είναι και πόσα μπορεί να πετύχει, μέσα σε μικρούς χώρους. Ίσως ήταν το πρώτο ματς που τον είδα κλεισμένο από κάθε μεριά, με δύο και τρεις παίκτες πάνω του.

Ο Άρης καλείται να συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα και να παριστάνει πως απόψε κέρδισε. Μικρή σημασία έχει η γκέλα, αν καταφέρεις να φερθείς σαν ομάδα που βελτιώνεται και αποκτά ψυχολογία. Ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Βλέπει τη δίψα και τον ιδρώτα που χύθηκε απόψε. Δεν είναι αχάριστος! Εξ ου και το ζεστό χειροκρότημα στο φινάλε.

Η σχέση κόσμου και ομάδας δείχνει να αποκαθίσταται σταδιακά. Χρειάζονται όμως πολλά βήματα βελτίωσης και δείγματα προσπάθειας από όλους τους παίκτες, για να θυμίζει το Βικελίδης "κλουβί"! Για την ώρα ο Άρης παίρνει θετικό βαθμό και μένει με την πικρία της γκέλας, ικανοποιημένος όμως με τους θετικούς του δείκτες.

ΥΓ Θέλω να δω περισσότερο Παναγίδη φέτος. Το παιδί μάλλον διάβασε - άκουσε - έμαθε πως το μόνο που τον κρατούσε πίσω είναι η έλλειψη ντρίπλας και το δούλεψε. Φέτος είναι η χρονιά του.

ΥΓ2 Μισεουί, παραμένεις μεγάλη παιχτάρα! Σε έμαθαν πλέον, έχουν τα μάτια τους πάνω σου...Πρέπει να δώσεις περισσότερα.