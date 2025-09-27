Χιμένεθ: «Ήταν το καλύτερο παιχνίδι της ομάδας επί ημερών μου»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στη συνέντευξη τύπου μετά την ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό

Όλα όσα ανέφερε ο τεχνικός του Άρη μετά την γκέλα με την ομάδα των Σερρών, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Αναλυτικά:

«Ήταν το καλύτερο παιχνίδι της ομάδας επί ημερών μου. Έχω ανάμικτα συναισθήματα. Είμαι χαρούμενος από τη στάση των παικτών μου στο γήπεδο και τη συμπεριφορά τους γιατί έκαναν ό,τι ακριβώς ζήτησα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πολλές φορές είναι αχάριστό. Παιχνίδια που αξίζεις να κερδίσεις βάσει απόδοσης, δεν τα κερδίζεις. Δεν έχω δει τα στατιστικά, νομίζω όμως ότι πατήσαμε είκοσι φορές στην περιοχή του αντιπάλου ο οποίος σκόραρε στην πρώτη ευκαιρία του και πήρε τον βαθμό»

Για το παιχνίδι του Μορόν και τις λίγες μπαλιές που πήρε ο Ισπανός:

«Είναι αλήθεια αλλά είχα πει και στα προηγούμενα παιχνίδια ότι πρέπει να προσέξουμε τον Μορόν. Είναι ο μοναδικός καθαρόαιμος επιθετικός μας. Αντικαταστάτης του είναι ένα παιδί 19 ετών. Το ξαναλέω, είμαι χαρούμενος από τη συμπεριφορά της ομάδας και τον αριθμό των ευκαιριών μας παρότι έχουμε να διαχειριστούμε την έλλειψη επιθετικών. Ο επιθετικός είναι ένας σπεσιαλίστας. Ξέρει πώς να μπει στην περιοχή και να τελειώσει τις φάσεις. Η ομάδα έκανε τη δουλειά της με τα πολλά σουτ που έκανε. Ο Τεχέρο έκανε όμορφα ξεμαρκαρίσματα κι έκανε καλά τη δουλειά του από τη δεξιά πλευρά δίνοντας πνοή στην ομάδα. Ελπίζω ότι σε δέκα-δεκαπέντε ημέρες θα μπουν όλοι οι τραυματίες στο πρόγραμμα για να έχουμε περισσότερες λύσεις».

Για το χειροκρότημα του κόσμου:

«Μας δίνει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Ο κόσμος είναι έξυπνος, καταλαβαίνει και είδε μια ομάδα η οποία έκανε τα πάντα για να κερδίσει το παιχνίδι. Τα παιχνίδια δεν κερδίζονται με τη φανέλα αλλά με τη στάση του ποδοσφαιριστή που φοράει τη φανέλα και τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Και σήμερα είχαμε εξαιρετική συμπεριφορά παικτών».