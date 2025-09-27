Περιπατος για Τσέλιε πριν από την ΑΕΚ!

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της League phase του Confernce League με την ΑΕΚ, η ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα έδειξε ότι βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση.

Την 9η της νίκη σε 10 παιχνίδια πρωταθλήματος πέτυχε η Τσέλιε που βρίσκεται ήδη στο +11 στην κορυφή του πρωταθλήματος Σλοβενίας.

Λίγο πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ για την την πρεμιέρα της League phase του Confernce League, η ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα επικράτησε με 3-0 της Μάριμπορ και έκανε ένα ακόμα βήμα προς το φετινό πρωτάθλημα.

Με δύο ακόμα γκολ (11’, 63’) ο Φράνκο Ιβάνοβιτς καθάρισε το ντέρμπι, με τον Κροάτη σέντερ-φορ να φτάνει τα 10 τέρματα και να παραμένει στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 90ό λεπτό από τον Πόπλατνικ, με την Τσέλιε να δείχνει ότι βρίσκεται σε καταπληκτική αγωνιστική κατάσταση λίγο πριν φιλοξενήσει την Ένωση.