Φραντσέσκο Τότι: Ο αιώνιος «καπιτάνο»

Κάποιοι ποδοσφαιριστές ξεπερνούν τα όρια του αθλητισμού και γίνονται σύμβολα. Για τη Ρόμα, και για μια ολόκληρη γενιά, αυτός ήταν και θα είναι για πάντα ο Φραντσέσκο Τότι.

Ο «Καπιτάνο» είναι γέννημα θρέμμα Ρωμαίος. Εκεί γεννήθηκε (27/9/1976), εκεί μεγάλωσε και εκεί μεγαλούργησε, στην Ρώμη.

Δεν ήταν απλώς ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας. Ήταν η ψυχή της. Από το ντεμπούτο του το 1993 μέχρι το τελευταίο του παιχνίδι το 2017, υπηρέτησε μόνο μία φανέλα, λέγοντας «όχι» σε προτάσεις από μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Και το έκανε αβίαστα. Το έκανε για κάτι που πια μοιάζει να έχει εξαλειφθεί. Από αγνή αγάπη για την φανέλα, από πάθος για την ομάδα. Για να παραμείνει πιστός στη Ρόμα.

Με 307 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και πάνω από 780 συμμετοχές, ο Τότι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Ιταλούς ποδοσφαιριστές. Και όχι άδικα.

Όμως στην περίπτωση του, κανένας αριθμός δεν αποτυπώνει το μέγεθός του. Το χαμόγελο, η φινέτσα στο παιχνίδι του, η πίστη σε κάτι που οι περισσότεροι θεωρούσαν αδύνατι, να μείνει «one-club man» είναι αυτά που τον έκαναν θρύλο.

Για τους κατοίκους της Ρώμης, ο Τότι δεν ήταν μόνο ένας αρχηγός. Ήταν και είναι πολλά παραπάνω. Η απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα μπίζνες. Μια υπενθύμιση ότι υπάρχει ακόμα χώρος για αγάπη, για πίστη και για όνειρα.

Ο Τότι γύρισε την πλάτη σε προτάσεις που δύσκολα αρνείται ένας παίκτης. Απέρριψε ομάδες που άλλοι ονειρεύονται μια ζωή. Αλλά το δικό του όνειρο ήταν να είναι Ρωμαίος για πάντα. Και αυτό θα είναι για πάντα η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του.