"Πέσιμο" στον Ευαγγέλου από τον Χιμένεθ, μετά το τέλος του ματς

Έξαλλος ο Μανόλο Χιμένεθ με τον διαιτητή της αναμέτρησης - Τα παράπονά του με το τέλος του αγώνα προς την έξοδο στη φισούνα

Ο Ισπανός τεχνικός του Άρη είχε πολλά παράπονα από τους διαιτητές της αναμέτρησης, κυρίως για τα πολλά σφυρίγματα που έκοβαν τον ρυθμό των γηπεδούχων. Με το σφύριγμα της λήξης ο Χιμένεθ έτρεξε στους διαιτητές, κατά την έξοδο τους προς τη φισούνα και εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για όλες τις αποφάσεις τους. Σκηνή που δείχνει πόσο θέλει τα αποτελέσματα και το μάξιμουμ από κάθε αγώνα ο έμπειρος τεχνικός.