Κριτική παικτών Άρη: Χάθηκε μέσα στο άγχος του

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά την ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό

Διούδης 8: Σταθερός κάτω από τα δοκάρια σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, δε χρειάστηκε να παρέμβει ιδιαίτερα για να σώσει την εστια, δεν μπορούσε να αντιδράσει στο 1-1 του Ιβάν.

Άλβαρο 8: Αλάνθαστος στο ψηλό παιχνίδι και πολύ σταθερός στις παρεμβάσεις του

Φαμπιάνο 8: Δίχως προβλήματα αμυντικά. Προώθησε πολύ το παιχνίδι επιθετικά για την ομάδα του

Τεχέρο 7: Έτρεξε πολύ, του έλειπε το καθαρό μυαλό στα γεμίσματα και τις επιλογές στην επίθεση

Φρίντεκ 7: Κουράστηκε στο φινάλε και δεν μπόρεσε να βοηθήσει στο δημιουργικό κομμάτι.

Μόντσου 7: Καλός στο πρώτο μέρος, όπου είχε και το γκολ. Νωθρός στο δεύτερο μέρος.

Ράτσιτς 6: Δεν μπόρεσε ούτε απόψε να κάνει την διαφορά.

Γαλανόπουλος 7: Έτρεξε πολύ και δείχνει πως ανεβαίνει συνεχώς, του λείπει ο ρυθμός

Μορουτσάν 6: Προσπάθησε περισσότερο από άλλα παιχνίδια και τα πήγε καλά στο πλάι

Ντούντου: Πολύ θετικός στο πρώτο μέρος, αντικαταστάθηκε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο

Μορόν: Δεν μπόρεσε να τροφοδοτηθεί σε όλο το παιχνίδι. Έχασε μεγάλη ευκαιρία στο φινάλε, με την κεφαλιά του να περνάει εκτός.

Αναπληρωματικοί:

Γιαννιώτας: Δεν μπόρεσε να προσφέρει όσα θα ήθελε

Παναγίδης: Μπήκε αργά στο ματς και δεν μπορεί να κριθεί

Μισεουί: Φάνηκε πως ο Πανσερραϊκός τον είχε μελετήσει πολύ και δεν του έδωσε διαδρόμους.