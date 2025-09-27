Κριτική παικτών Άρη: Χάθηκε μέσα στο άγχος του

Διούδης 8: Σταθερός κάτω από τα δοκάρια σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, δε χρειάστηκε να παρέμβει ιδιαίτερα για να σώσει την εστια, δεν μπορούσε να αντιδράσει στο 1-1 του Ιβάν.
Άλβαρο 8: Αλάνθαστος στο ψηλό παιχνίδι και πολύ σταθερός στις παρεμβάσεις του
Φαμπιάνο 8: Δίχως προβλήματα αμυντικά. Προώθησε πολύ το παιχνίδι επιθετικά για την ομάδα του
Τεχέρο 7: Έτρεξε πολύ, του έλειπε το καθαρό μυαλό στα γεμίσματα και τις επιλογές στην επίθεση
Φρίντεκ 7: Κουράστηκε στο φινάλε και δεν μπόρεσε να βοηθήσει στο δημιουργικό κομμάτι.
Μόντσου 7: Καλός στο πρώτο μέρος, όπου είχε και το γκολ. Νωθρός στο δεύτερο μέρος.
Ράτσιτς 6: Δεν μπόρεσε ούτε απόψε να κάνει την διαφορά.
Γαλανόπουλος 7: Έτρεξε πολύ και δείχνει πως ανεβαίνει συνεχώς, του λείπει ο ρυθμός
Μορουτσάν 6: Προσπάθησε περισσότερο από άλλα παιχνίδια και τα πήγε καλά στο πλάι
Ντούντου: Πολύ θετικός στο πρώτο μέρος, αντικαταστάθηκε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο
Μορόν: Δεν μπόρεσε να τροφοδοτηθεί σε όλο το παιχνίδι. Έχασε μεγάλη ευκαιρία στο φινάλε, με την κεφαλιά του να περνάει εκτός.
Αναπληρωματικοί:
Γιαννιώτας: Δεν μπόρεσε να προσφέρει όσα θα ήθελε
Παναγίδης: Μπήκε αργά στο ματς και δεν μπορεί να κριθεί
Μισεουί: Φάνηκε πως ο Πανσερραϊκός τον είχε μελετήσει πολύ και δεν του έδωσε διαδρόμους.