Η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης προηγήθηκε με 0-6 στο «Μπορούσια Παρκ», όμως σήκωσε το πόδι από το γκάζι με την Γκλάντμπαχ να σώζει τα προσχήματα στο τέλος.

Ούτε η αλλαγή προπονητή δεν άλλαξε το κλίμα στην ουραγό Γκλάντμπχ, που έζησε ένα εφιαλτικό βράδυ μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Η Αϊντραχτ την βρήκε μπόσικη και την απείλησε με ιστορική συντριβή, όταν προηγήθηκε από νωρίς με 0-3 χάρη σε τέρματα από Κοχ (11’), Κνάουφ (15’) και Μπούρκαρντ (35’).

Ο τεχνικός των γηπεδούχων έκανε άρον-άρον δύο αλλαγές, όμως τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα με τους Σαλμπί (39’), Ουζούν (45’) και Κοχ (47’) να φτάνουν το σκορ στο ασύλληπτο 0-6.

Ο κόσμος άρχισε να γιουχάρει άγρια από την εξέδρα, οι παίκτες της Φρανκφούρτης έκαναν fair-play και το πράγμα μαζεύτηκε στο τέλος.

Η Γκλάντμπαχ βρήκε τέσσερα γκολ (!) στο τέλος με τους Κάστροπ (72’), Ταμπάκοβιτς (78’), Ένγκελχαρντ (83’), Ράνος (90’+9’) και τουλάχιστον με το τελικό 4-6 έσωσε κάπως την αξιοπρέπειά της.