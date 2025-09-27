Μεντιλίμπαρ: «Ο Λεβαδειακός ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος από τα μέχρι τώρα ματς της σεζόν»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της νικηφόρας αναμέτρησης κόντρα στον Λεβαδειακό με 3-2 και αναφέρθηκε στην «μαχητικότητα» των Βοιωτών μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός:

Για το ότι ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος και για το τι περιμένει από τη συνέχεια: “Νομίζω πως η νίκη και η ήττα εξαρτάται από πολλές μικρές λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, για αυτό πρέπει να προετοιμαστείς σωστά σε όλες τις λεπτομέρειες για να είσαι καλύτερος.

Η ήττα θα έρθει κάποια στιγμή. Βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά και τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά, όπως και την κάθε διοργάνωση και στόχος είναι να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι και τώρα έχουμε μπροστά μας τον αγώνα με την Άρσεναλ”.

Για το αν δεν ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός ή αν ήταν ο Λεβαδειακός πολύ καλός: “Ο Λεβαδειακός ήταν καλός και είναι μία δυνατή ομάδα, μας ισοφάρισε δύο φορές και μας δυσκόλεψε μέχρι το τέλος.

Δεν είναι εύκολο να παίξει κάποια ομάδα έτσι εδώ και νομίζω πως από τα μέχρι τώρα ματς της σεζόν ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος”.

Για το αν αποτέλεσε ο Λεβαδειακός ένα καλό τεστ ενόψει Άρσεναλ: “Ήταν ένα καλό τεστ για σήμερα, τι θα γίνει στην Άρσεναλ έχουμε ημέρες μπροστά μας. Ο Λεβαδειακός είπα είναι καλή ομάδα και αν συνεχίσει έτσι στο τέλος της σεζόν θα βρίσκεται πολύ ψηλά”.

Για το ότι ο Ολυμπιακός μέχρι πρότινος δεν είχε δεχτεί γκολ και μέσα σε τρία ματς δέχτηκε σερί γκολ, αλλά και επίσης πως είδε την αντίδραση της ομάδας: “Ξέρω πως κάθε φορά που δεχόμαστε κάποιο γκολ όλοι ψάχνουν να δουν ποιος φταίει, αυτό γίνεται και όταν εμείς σκοράρουμε, ο αντίπαλος ψάχνει να βρει ποιος φταίει από την ομάδα του.

Το ποδόσφαιρο όμως αποτελείται από λάθη και επιτυχίες, δε γίνεται να παίζεις 90 λεπτά χωρίς να κάνεις λάθος, γίνονται λάθη. Αυτό που κρατάμε είναι την αντίδραση από την ομάδα μας και όποτε δεχόμασταν γκολ είχαμε εμείς την απάντηση. Όσο έχουμε αυτήν την ικανότητα να αντιδράμε, εμείς προχωράμε”.

Για το αρνητικό και το θετικό στοιχείο που κρατάει απ’ αυτό το ματς: “Μου άρεσε η αντίδραση και δε μου άρεσε η ευκολία που αφήσαμε τον αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του και να δημιουργήσει κινδύνους”.