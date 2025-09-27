Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχασε 0-1 από τη νεοφώτιστη, Σάντερλαντ, υπέστη την 3η της ήττα στα τελευταία 4 ματς και είναι στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού έπειτα από 6 αγωνιστικές.

Δεν είναι καλά τα πράγματα για την Φόρεστ στο πρωτάθλημα λίγες μέρες αφού έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της στο Europa League από την Μπέτις. Ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν έχει καταφέρει να φτιάξει τα αποτελέσματα για την Φόρεστ, η οποία έχασε στο City Ground από την Σάντερλαντ (0-1), έμεινε με μόλις μια νίκη στο πρωτάθλημα, ηττήθηκε και πάλι εντός έδρας και με 5 βαθμούς βρίσκεται μόλις έναν πάνω από την κόκκινη γραμμή.



Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημειώθηκε στο 38’ όταν ο Γκρανίτ Τσάκα γέμισε στην περιοχή και ο Αλντερέτε με κεφαλιά νίκησε τον Σελς. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πιέσουν περισσότερο, όμως ο τερματοφύλακας της Σάντερλαντ, Ρόεφς, κράτησε την εστία του ανέπαφη όταν χρειάστηκε και ο Γουντ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο 80’ με κοντινή κεφαλιά που πέρασε άουτ για να διατηρηθεί το 0-1 μέχρι το τέλος.