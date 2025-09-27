Σιόντης: «Μας είχαν ξεγραμμένους, όσοι μιλάνε θα σωπάσουν»

Ο Νίκος Σιόντης έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα μετά την ήττα του ΠΑΣ Γιάννινα από τον ΠΑΟΚ Β με 2-4.

Ο ισχυρός άνδρας των Ηπειρωτών τόνισε πως ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν είναι απλά μια κάμερα αλλά το αίμα ολόκληρη της Ηπείρου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε σε προσωπική του ανάρτηση στα social media

«Σήμερα συσπειρωνόμαστε.

Δρόμος δύσκολος, ψυχή ατσάλι, μαζί σαν μια γροθιά. Όσοι μιλάνε θα σωπάσουν.

ΠΑΣ για πάντα, ιστορία σε εξέλιξη...

Σήμερα χάσαμε ένα παιχνίδι. Όχι όμως τη μάχη, ούτε την ψυχή μας.

Γιατί ο ΠΑΣ δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι η φωνή, το πάθος, το αίμα μιας ολόκληρης πόλης και της Ηπείρου.

Μέχρι πριν λίγες μέρες μας είχαν ξεγραμμένους, τελειωμένους, θαμμένους στα τοπικά. Κι όμως… εδώ είμαστε: ζωντανοί, όρθιοι, πιο αποφασισμένοι από ποτέ.

Και σήμερα, στο πρώτο μας επίσημο παιχνίδι στους Ζωσιμάδες, αποδείξαμε ότι δεν θα λυγίσουμε.

Ναι, το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό — τραγικό. Αλλά σηκωθήκαμε, δείξαμε ψυχή, παλέψαμε. Γιατί αυτή είναι η μοίρα μας: να ξανασηκωνόμαστε όσες φορές κι αν μας ρίχνουν κάτω.

Ξέρουμε πως ο δρόμος δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

Θα υπάρξουν εμπόδια, αντιξοότητες, ακόμα και καταστάσεις που δοκιμάζουν την αντοχή μας και τη λογική μας.

Αλλά εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ «σπρωξίματα». Δεν περιμέναμε ποτέ βοήθεια. Μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές θα δίνουμε τις απαντήσεις μας, εκεί που δεν χωράει καμία αμφιβολία.

Όσοι αγαπούν τον ΠΑΣ, ξέρουν και νιώθουν. Δακρύζουν από περηφάνια, γιατί βλέπουν μια ομάδα που στάθηκε ξανά όρθια κόντρα σε όλα. Κι όσοι βιάζονται να κρίνουν ή να σπείρουν δηλητήριο, ας το καταλάβουν: δεν θα τους περάσει... Ούτε τώρα, ούτε ποτέ...

Ο ΠΑΣ δεν σώθηκε για να γίνει έρμαιο κανενός. Σώθηκε για να παλέψει, να ξαναγεννηθεί και να γράψει ιστορία.

Συνεχίζουμε με πίστη, με πείσμα, με τρέλα.

Στο τέλος δεν θα μετράνε τα λόγια, αλλά το χειροκρότημα.

Ο ΠΑΣ ζει. Ο ΠΑΣ αναπνέει. Ο ΠΑΣ ξαναγεννιέται.

Και όσοι μας πολεμούν, θα μένουν να κοιτάνε την πλάτη μας».