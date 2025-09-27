Χωρίς Φούντα κόντρα στην Κηφισιά ο ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League και ο Μίλαν Ράσταβατς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού.

Η σχετική ενημέρωση του ΟΦΗ:

«Με προπόνηση που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) στο Παγκρήτιο Στάδιο, η ομάδα μας ολοκλήρωσε την προετοιμασία ενόψει του αυριανού (28/9, 19:00) αγώνα με την Κηφισιά, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Ο Milan Rastavac συμπεριέλαβε στην 23μελή αποστολή τους: Χριστογεώργο, Lilo, Κατσίκα, Μαρινάκη, Gonzalez, Lewis, Χατζηθεοδωρίδη, Καινουργιάκη, Λαμπρόπουλο, Κωστούλα, Krizmanic, Χριστόπουλο, Vukotic, Καραχάλιο, Αποστολάκη, Ανδρούτσο, Bainovic, Neira, Nuss, Φαϊτάκη, Shengelia, Rakonjac, Salcedo.

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες, Θεοδοσουλάκης και Φούντας και οι Καλαφάτης, Zanelatto, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης και Χνάρης».