Έσε: «Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι ωστόσο δείξαμε χαρακτήρα»

Οι δηλώσεις του Σαντιάγκο Έσε μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 3-2, απέναντι στον Λεβαδειακό.

Στην δυναμική και τον χαρακτήρα πιστεύει κρίθηκε η νίκη του Ολυμπιακού (3-2) απέναντι στον Λεβαδειακό, ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός δήλωσε ότι γνώριζαν οι «ερυθρόλευκοι» ότι θα ήταν δύσκολο και απαιτητικό το ματς κόντρα στους Βοιωτούς, ωστόσο τόνισε ότι είχαν τον χαρακτήρα για να βρουν απαντήσεις στα γκολ των αντιπάλων τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έσε:

«Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που όλοι ξέραμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, ο αντίπαλος είναι αρκετά ποιοτικός, εκείνος έπαιζε κόντρα στον πρωταθλητή. Οποιαδήποτε ομάδα έρχεται εδώ δείχνει το καλύτερο της πρόσωπο. Βρήκανε τις στιγμές και κατάφεραν να μας ισοφαρίσουν 2 φορές, όμως δείξαμε χαρακτήρα και έτσι μπορέσαμε να απαντήσουμε όλες τις φορές. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ πιο σημαντικοί οι τρεις βαθμοί, παρά το πως παίζεις.

Είναι καθοριστικό να μην χάνεις την συγκέντρωση σου, να μην πέσεις ψυχολογικά. Έγινε μεγάλη διακοπή στον αγώνα, όμως δεν χάσαμε την νοοτροπία μας, που αυτή είναι να έχουμε στόχο τη νίκη και να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Επίσης και εκείνοι ήρθαν με μια δυνατή νοοτροπία, δεν είναι εύκολο να έρθεις στο γήπεδο μας και να παίξεις έτσι και για αυτό έπρεπε να δείξουμε χαρακτήρα, την ποιότητα μας και πως πρέπει να αντέχουμε σε αυτές τις είδους πιέσεις και να αποδεικνύουμε συνεχώς ότι είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ.»