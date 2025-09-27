Μεντιλίμπαρ: «Συγχαρητήρια στον Λεβαδειακό, καλή η αντίδραση, από αύριο η Άρσεναλ»

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της COSMOTE TV:
«Μου άρεσε ο τρόπος που αντιδράσαμε. Μου άρεσε ότι κάθε φορά που ο Λεβαδειακός ισοφάριζε οι παίκτες μας κυνηγούσαν τη νίκη, ήθελαν να σκοράρουν γρήγορα για να μην αφήσουν τον Λεβαδειακό να μας βλάψει. Θέλω να συγχαρώ τον Λεβαδειακό, το να έρθεις στο γήπεδο του Ολυμπιακού και να παίξεις με αυτόν τον τρόπο δεν είναι καθόλου εύκολο, σχεδόν κατάφεραν να πάρουν κάτι από εδώ».
Για το παιχνίδι με την Άρσεναλ: «Σήμερα πρέπει να ξεκουραστούμε. Κερδίσαμε το παιχνίδι και αυτός είναι ένας καλός τρόπος να πάμε να ξεκουραστούμε. Θα έχουμε χρόνο τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε για το ματς με την Άρσεναλ».