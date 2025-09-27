MENU
Ο Τζόλης ξελασπώνει και πάλι την Μπριζ! (vid)

Με το 5ο φετινό του τέρμα με την φανέλα των Φλαμανδών σε όλες τις διοργανώσεις, ο Χρήστος Τζόλης σκοράρει με κεφαλιά και ισοφαρίζει για την Μπριζ μέσα στην έδρα της Σταντάρ Λιέγης σε 1-1.
