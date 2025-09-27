Κριτική Ολυμπιακού: Déjà vu με πέρυσι, «happy end» με Τσικίνιο, αμυντικά «καμπανάκια»!

Για άλλη μια φορά, ο Λεβαδειακός πήγε να βάλει... τρικλοποδιά στους πρωταθλητές Ελλάδας που «λυτρώθηκαν» από τον Τσικίνιο στις καθυστερήσεις. Το SDNA αξιολογεί την εμφάνιση των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τζολάκης 5: Δυο γκολ δέχθηκε ο Έλληνας τερματοφύλακας, δίχως να έχει πολλά περιθώρια αντίδρασης και στις δυο περιπτώσεις. Λίγο έλειψε, μάλιστα, να γίνει μοιραίος στο 0-0, στη μεγαλύτερη ευκαιρία του Λεβαδειακού στο πρώτο ημίχρονο.

Κοστίνια 5: Για άλλη μια φορά βασικός ο Πορτογάλος δεξιός οπισθοφύλακας, δεν ξεχώρισε και η εμφάνισή του έμοιαζε με συνέχεια εκείνης στη Λεωφόρο. Στο 76' παραχώρησε τη θέση του στον Ροντινέι.

Ρέτσος 7: Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πήρε το... αίμα του πίσω για το γκολ που δέχθηκαν στη Λεωφόρο από δικό του λάθος, καθώς σκόραρε στο 43'. Στα γκολ του Λεβαδειακού «χάθηκε» και αυτός στην κακή λειτουργία της άμυνας.

Πιρόλα 5: «Θεατής» στα γκολ του Λεβαδειακού, χάνοντας τα μαρκαρίσματα και μη μπορώντας να βοηθήσει τον Ρέτσο για κάτι καλύτερο.

Ορτέγκα 5: Δεν ξεχώρισε ο Αργεντικός μπακ, ενώ δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 19ο λεπτό και χρειάστηκε να είναι προσεκτικός.

Μουζακίτης 8: Συμμετείχε και στα δυο γκολ του Ολυμπιακού, δίνοντας την ασίστ στον Ρέτσο για το 1-0, ενώ στο 2-1 του Τσικίνιο ο Πορτογάλος πήρε το «ριμπάουντ» από το σουτ του Έλληνα διεθνή στο δοκάρι. Αντικαταστάθηκε στο 65' από τον Ντάνι Γκαρθία και επηρεάστηκε η λειτουργία του Ολυμπιακού.

Έσε 6: «Αθόρυβος» ως συνήθως και με καλή παρουσία όσο είχε δίπλα του τον Μουζακίτη. Δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 50' και χρειάστηκε να ήταν πιο προσεκτικός.

Στρεφέτσα 4: Για άλλη μια φορά δεν έπεισε ο Ιταλοβραζιλιάνος winger και πέρασε εκτός στο 65' για να μπει ο Ζέλσον Μαρτίνς. Ίσως έπαιξε παραπάνω απ' όσο έπρεπε...

Τσικίνιο 9: Ο MVP του Ολυμπιακού και ο «λυτρωτής»! Πέτυχε γκολ για το 2-1 και το τελικό 3-2, σκόραρε ξανά κόντρα στον Λεβαδειακό, όπως πέρυσι και ήταν αυτός που είχε τη συγκέντρωση να βρει την ευκαιρία μετά τη διακοπή για να δώσει μια σημαντική νίκη.

Ποντένσε 6: Προσπάθησε και ξεχώρισε σε σχέση με τον Στρεφέτσα, έχοντας και δοκάρι στο 0-0, όμως στο 76' αντικαταστάθηκε από τον Καμπελά ενόψει Άρσεναλ.

Ελ Κααμπί 6: Δεν ήταν απειλητικός ως συνήθως και έμεινε «άσφαιρος», παραδόξως. Το Νίκος Παπαδόπουλος προσάρμοσε πάνω του την άμυνα και στις καθυστερήσεις αντικαταστάθηκε από τον Ταρέμι.

Αλλαγές: Δεν ξεχώρισε ιδιαίτερα κάποιος εκ των Ροντινέι, Μαρτίνς, Καμπελά, Γκαρθία (σ.σ. ο Ισπανός χαφ σαν να διατάραξε τις ισορροπίες αντικαθιστώντας τον Μουζακίτη), ενώ ο Ταρέμι δεν έπαιξε ικανό χρόνο για να κριθεί.